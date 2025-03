IRW-News: In Gold We Trust: In Gold We Trust-Report geht Partnerschaft mit MiningVisuals AB ein Die Verbesserung der Kommunikation in der Bergbauindustrie ist das erklärte Ziel

IRW-PRESS: In Gold We Trust: In Gold We Trust-Report geht Partnerschaft mit MiningVisuals AB ein Die Verbesserung der Kommunikation in der Bergbauindustrie ist das erklärte Ziel

Liechtenstein/Göteborg, 21. März 2025 -- Sound Money Capital AG, Eigentümerin des renommierten In Gold We Trust-Reports, hat eine strategische Investition in MiningVisuals AB bekannt gegeben. Sie erwirbt einen Anteil von 25% mit einer Option auf eine weitere Aufstockung der Beteiligung. Diese Investition ist Teil einer umfassenderen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.

Diese Zusammenarbeit bringt das Fachwissen des In Gold We Trust-Reports (ingoldwetrust.report), einer weltweit anerkannten Autorität auf dem Gebiet des Gold-, Silber- und Minen-Researchs, mit MiningVisuals (miningvisuals.com) zusammen, einem digitalen Medienunternehmen, das sich auf datengestütztes visuelles Storytelling für den Minensektor spezialisiert hat.

Gemeinsam setzen sich MiningVisuals und der In Gold We Trust-Report dafür ein, komplexe Minendaten durch datengestützte visuelle Erzählungen zugänglicher und ansprechender zu machen.

Der Minenindustrie helfen, sichtbar und relevant zu bleiben

In dem sich schnell verändernden und hart umkämpften Minensektor von heute ist eine klare und effektive Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Die Gewinnung von Investoren, die Sicherung der Finanzierung und das Vertrauen der Stakeholder hängen davon ab, wie gut Unternehmen ihre Anliegen kommunizieren. Dennoch bleibt es für den Minensektor eine Herausforderung, sich in der digitalen Landschaft bemerkbar zu machen.

Diese Partnerschaft nutzt die 19-jährige Erfahrung des In Gold We Trust-Reports, den umfassenden Datenzugang und die tiefgreifende Branchenkenntnis in Kombination mit der Fähigkeit von MiningVisuals, komplexe Informationen in klare, ansprechende Inhalte zu verwandeln. Gemeinsam stellen sie sich den Kommunikationsherausforderungen der Branche.

Durch den Einsatz von innovativer Datenvisualisierung, digitalem Storytelling und breiter Verbreitung über die wichtigsten Plattformen helfen MiningVisuals und der In Gold We Trust-Report Minenunternehmen, sich von der Masse abzuheben, Investoren effektiver anzusprechen und sich als Branchenführer zu positionieren.

Eine strategische Allianz für Wachstum

Der In Gold We Trust-Report, eine weltweit anerkannte Autorität für Goldmärkte, Anlagetrends und makroökonomische Analysen, ist seit langem eine vertrauenswürdige Quelle für Investoren und Branchenexperten. Diese Investition in MiningVisuals spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, komplexe Bergbaudaten für Investoren zugänglicher und interessanter zu machen.

Diese Partnerschaft ist ein spannender Schritt nach vorn, sagte Ronald-Peter Stöferle von In Gold We Trust. Klare und wirkungsvolle Kommunikation ist für den Minensektor von entscheidender Bedeutung. Zusammen mit MiningVisuals sind wir einzigartig positioniert, um diese effektiv zu liefern.

Mit dieser Investition wird MiningVisuals weiter expandieren und mehr Minenunternehmen weltweit mit modernsten visuellen Kommunikationslösungen versorgen.

Über den In Gold We Trust-Report

Der In Gold We Trust-Report (ingoldwetrust.report) ist eine der angesehensten jährlichen Goldstudien und bietet eine umfassende Analyse des Goldsektors, die wichtige ökonomischen Faktoren wie Realzinsen, Opportunitätskosten, Verschuldung und Geldpolitik abdeckt. Der In Gold We Trust-Report, der seit 19 Jahren von Ronald-Peter Stöferle verfasst und in den letzten 11 Jahren von Mark Valek mitverfasst wurde, hat sich zu einem weltweiten Maßstab für Einblicke in Gold-, Silber- und Minenaktien entwickelt.

Der Report erscheint auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Chinesisch und in diesem Jahr erstmals auch auf Japanisch und erreicht jedes Jahr weltweit eine Leserschaft von rund 2 Millionen Menschen. Im November 2023 wurden die Verlagsrechte an die Sound Money Capital AG übertragen, während das Co-Branding mit Incrementum bestehen bleibt.

Partner aus der Industrie

Der In Gold We Trust-Report 2025 wird am 15. Mai 2025 veröffentlicht und wird von einer renommierten Gruppe von Unternehmen aus dem Minensektor unterstützt, darunter Agnico Eagle Mines, Barrick Gold, Sprott Asset Management, Münze Österreich sowie viele andere namhafte Unternehmen der Branche.

Über die Autoren

- Ronald-Peter Stöferle ist Managing Partner & Fund Manager bei der Incrementum AG und veröffentlicht seit 2007 den In Gold We Trust-Report. Er ist ein international anerkannter Experte und Keynote-Speaker. Neben seiner Tätigkeit im Vorstand von Tudor Gold und Goldstorm Metals ist er auch als Berater für VON GREYERZ und Monetary Metals tätig.

- Mark J. Valek ist Partner und Fondsmanager bei der Incrementum AG, mit Expertise in Inflationsabsicherungsstrategien und alternativen Investments. Zuvor verwaltete er Multimillionen-Euro-Portfolios bei Raiffeisen Capital Management. Er ist auch Mitbegründer der Philoro Edelmetalle GmbH und Mitautor der Österreichischen Schule für Investoren sowie Berater von Monetary Metals.

Über MiningVisuals

MiningVisuals (miningvisuals.com) ist ein schnell wachsendes digitales Medienunternehmen, das die Kommunikation im Minensektor verändert. Durch die Umwandlung komplexer Bergbau- und Metalldaten in klare, visuell ansprechende Inhalte hilft MiningVisuals Unternehmen, Investoren, Stakeholder und die breite Öffentlichkeit effektiver einzubinden.

Seit seiner Gründung im Jahr 2023 hat MiningVisuals eine der größten digitalen Plattformen in der Branche aufgebaut und erreicht mit datengestütztem Storytelling Millionen von Zuschauern. Die Inhalte des Unternehmens umfassen die wichtigsten Themen der Branche, darunter Bergbau, Metalle, Nachhaltigkeit und die Energiewende.

Die Dienstleistungen von MiningVisuals umfassen:

- Datenvisualisierung: Infografiken, interaktive Charts, Präsentationen und Videos zur Vereinfachung komplexer Bergbaudaten.

- Erstellung von Inhalten: Datengestützte Artikel, Berichte und White Papers, die Investoren informieren und ansprechen sollen.

- Kundenspezifische Lösungen: Maßgeschneiderte Visualisierungen und Beratungsdienste, die Minenunternehmen dabei helfen, ihren Wert effektiv zu kommunizieren.

Mit Branchenkenntnis und innovativem Bildmaterial hilft MiningVisuals Unternehmen, effektiver zu kommunizieren und in einem sich wandelnden Umfeld relevant zu bleiben.

Das ist ein großer Schritt nach vorne für uns, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem In Gold We Trust-Team", sagte David Pellmyr von MiningVisuals. Diese Partnerschaft kombiniert deren fundierte Branchenkenntnisse und Datenzugang mit unserer Fähigkeit, komplexe Daten in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln. Da sich die Stimmung im Minensektor verbessert, ist das Timing ideal, denn so können wir Minenunternehmen dabei helfen, effektiver zu kommunizieren, wenn die Branche mehr Aufmerksamkeit erhält."

Medienanfragen

Ronald-Peter Stoeferle

rps@ingoldwetrust.li

www.ingoldwetrust.report/en

X @IGWTreport

Youtube: https://www.youtube.com/@ingoldwetrustEN

Linkedin: linkedin.com/showcase/ingoldwetrust-report

David Pellmyr

david.pellmyr@miningvisuals.com

https://www.miningvisuals.com/

X @MiningVisuals

Linkedin: linkedin.com/company/miningvisuals/

