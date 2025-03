Polizei: Derzeit kein Hinweis auf Sabotage in Heathrow

LONDON (dpa-AFX) - Die Londoner Polizei geht bei dem Stromausfall am Flughafen Heathrow derzeit nicht von Sabotage aus, schaltet aber vorsorglich ihre Anti-Terror-Einheit ein. In einem Umspannwerk in der Nähe des Flughafens war ein Feuer ausgebrochen - die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Flughafen soll bis Mitternacht gesperrt bleiben.

Die Polizei arbeite mit der Feuerwehr daran, die Brandursache zu klären, teilte die Metropolitan Police mit. Obwohl es derzeit keinen Hinweis auf vorsätzliches Handeln gebe, halte man sich alle Richtungen offen.

"In Anbetracht des Standorts des Umspannwerks und der Auswirkungen, die der Vorfall auf kritische nationale Infrastruktur hatte, leitet nun die Anti-Terror-Einheit der Met die Ermittlungen." Deren besondere Ressourcen und Fähigkeiten sollen helfen, schnell mit den Ermittlungen voranzukommen.

Der Flughafen Heathrow, einer der größten Airports der Welt, bleibt vorerst geschlossen. Passagiere wurden angewiesen, nicht zum Flughafen zu reisen und ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren. "Wir erwarten erhebliche Behinderungen in den kommenden Tagen", teilten die Betreiber mit./kil/DP/jha