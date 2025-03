Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Telefonat Trump/Putin

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Telefonat Trump/Putin:

Es wäre völlig fehl am Platz, Häme über das magere Ergebnis von Trumps Telefonat mit dem von ihm offenbar verehrten Putin auszugießen. Es ist gut, dass Bewegung in den Konflikt kommt - aber: Momentan ist nicht absehbar, in welche Richtung er sich bewegt. Moskau sendete bisher kein einziges Signal, das den Krieg in einer Weise beenden könnte, die der Ukraine ihre staatliche Souveränität erhält: Putin will ein ihm willfähriges Regime dort sehen, so etwas wie ein zweites Belarus. Akzeptiert Trump so etwas? Wir wissen es nicht, sein Kurs ist zu unklar./yyzz/DP/mis