GNW-News: Feierliche Eröffnung des "Internationalen Monats" und der Internationalen Kirschblütenwoche 2025 in Wuxi

^WUXI, China, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. März fiel der mit

Spannung erwartete offizielle Startschuss für den ?Internationalen Monat" und die Internationale Kirschblütenwoche 2025 in Wuxi. Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland kamen zusammen, um den Beginn eines neuen Kapitels des internationalen Austauschs und der Zusammenarbeit in Wuxi zu feiern. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3759/eng) Bürgermeister Zhao Jianjun betonte die entscheidende Rolle ausländischer Unternehmen, insbesondere aus Europa, für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Wuxi. Er bekräftigte das Engagement Wuxis, durch umfassende politische Unterstützung und die Schaffung eines günstigen Geschäftsumfelds zu einem erstklassigen Ziel für ausländische Investitionen zu werden. ?Wuxi wird auch in Zukunft entschlossen daran arbeiten, seine Politik der Offenheit auf hohem Niveau weiter auszubauen", erklärte er. ?Wir werden auch in Zukunft unser Augenmerk darauf richten, die gastfreundlichste Stadt für ausländische Investitionen zu werden. Um dies zu erreichen, werden wir substantielle politische Unterstützung bieten, ein dynamisches industrielles Ökosystem fördern, ein harmonisches Geschäftsumfeld schaffen, Innovation fördern und eine fruchtbare Entwicklungslandschaft schaffen". Die Veranstaltung ?Internationaler Monat" hat sich zu einer wichtigen Plattform entwickelt, um Wuxis Modernisierungserfolge nach dem chinesischen Modell zu präsentieren und wechselseitige Transparenz und Zusammenarbeit zu fördern. Bürgermeister Zhao erläuterte auch die zukünftigen Entwicklungspläne von Wuxi, darunter die Vertiefung der Integration in die Belt-and-Road-Initiative, die Beschleunigung des Wachstums in aufstrebenden Branchen wie dem grenzüberschreitenden E-Commerce und die Schaffung eines Geschäftsumfelds von Weltklasse. Darüber hinaus strebt Wuxi eine Ausweitung des internationalen Austauschs und der Kooperation in Bereichen wie Bildung und Gesundheit an. Die Wuxi International Culture Association, einer der Organisatoren der Veranstaltung, gab bekannt, dass sich Wuxi während des diesjährigen ?Internationalen Monats" auf drei Schlüsselthemen konzentrieren wird: Wirtschaft, Konsum und Freundschaft. Insgesamt finden im Rahmen dessen 56 verschiedene Veranstaltungen statt, darunter der ?Dialog mit Europa - Forum für die Zusammenarbeit bei Innovationen im Bereich der grünen intelligenten Fertigung" und der ?Austausch über die Zusammenarbeit im Tourismus zwischen China und Europa". Ziel dieser Initiativen ist es, den internationalen Austausch und die Kooperation zu vertiefen und zu verbessern und gleichzeitig die Marken- und Clusterbildung sowie die langfristige Wirkung der Veranstaltung zu maximieren. Die erfolgreiche Einführung des ?Internationalen Monats" 2025 in Wuxi und der Internationalen Kirschblütenwoche stellt für Wuxi einen wichtigen Meilenstein bei der Förderung des internationalen Austauschs und der Zusammenarbeit dar. Mit Blick auf die Zukunft wird Wuxi weiterhin eine noch offenere Haltung gegenüber der Welt einnehmen und ein neues Kapitel in der internationalen Kooperation aufschlagen. Quelle: Wuxi International Culture Association °