EQS-News: Advanced Medical Balloons kündigt neues Produkt hygh-tec Odor Solution an und baut Katheter-Portfolio aus

EQS-News: Advanced Medical Balloons GmbH / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Advanced Medical Balloons kündigt neues Produkt hygh-tec Odor Solution an und baut Katheter-Portfolio aus



24.03.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Advanced Medical Balloons kündigt neues Produkt hygh-tec Odor SolutionTM an und baut Katheter-Portfolio aus

Markteinführung von hygh-tec Odor SolutionTM in Q2 2025

FDA-Zulassung und MDR-Zertifizierung bereits erfolgt

hygh-tecTM Katheter der ersten Generation bereits mit Marktanteil von mehr als einem Drittel in Deutschland; weltweites Marktpotenzial mehr als 600 Millionen US-Dollar

Waghäusel, 24. März 2025 – Die Advanced Medical Balloons GmbH (AMB), ein Spezialunternehmen der Medizintechnik mit Sitz in Waghäusel bei Heidelberg, kündigt heute hygh-tec Odor SolutionTM als innovative Ergänzung zum hygh-tecTM Kathetersystem für die Intensivpflege an. hygh-tec Odor SolutionTM wurde entwickelt, um die Geruchsbildung bei der Stuhldrainage zu reduzieren und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 in den USA und Europa verfügbar sein.

Im Januar 2025 hatte hygh-tec Odor SolutionTMdie 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und die Zertifizierung gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) erhalten, die es als Medizinprodukt der Klasse II einstuft.

Das Kernelement der hygh-tecTM Kathetertechnologie ist ein innovativer, elastischer und verformbarer Polyurethanschlauch, der eine unübertroffene kontaminationsfreie Dichtungsleistung ermöglicht. hygh-tec Odor SolutionTM erweitert dieses System um eine zusätzliche Barriereschicht, die das Entweichen von Gerüchen verhindert und so die Situation für Patienten und Pflegepersonal in der Intensivpflege erheblich verbessert.

„hygh-tec hat sich auf dem Markt für Fäkalmanagement als richtungsweisend erwiesen. Eine Dichtung, die stabil genug ist, um Stuhlkontamination im Bett zu verhindern, ist ein Gamechanger. Das Produkt vermeidet erheblichen Zusatzaufwand durch die wiederholte Reinigung von Patient und Bett und reduziert damit einhergehende Belastungen für Patienten und Krankenhauspersonal erheblich. Zudem verhindert es die Ausbreitung von Infektionen, beugt schweren perianalen Hautläsionen vor und erlaubt eine verbesserte Mobilität der Patienten. Mit der Geruchsbarriere in unserem neuen Produkt hygh-tec Odor Solution bekämpfen wir nun zusätzlich unangenehme Gerüche. Davon werden alle Patienten, Angehörigen und das Pflegepersonal im Intensivzimmer profitieren,“ so Frank Gehres, CEO von Advanced Medical Ballons.

Die erste Generation des hygh-tecTM Katheters hat in Deutschland rasch einen Marktanteil von über einem Drittel gegenüber dem Marktführer Flexi-SealTM erreicht und adressiert ein globales Marktpotenzial von mehr als 600 Millionen US-Dollar. Die FDA-Zulassung und MDR-Zertifizierung sind der Startschuss für AMB, um diesen Markterfolg mit hygh-tec Odor SolutionTM zu wiederholen. Das neue Produkt wird in den USA und Europa verfügbar sein.

Über Advanced Medical Balloons

Advanced Medical Balloons (AMB) ist ein Spezialunternehmen der Medizintechnik, das neuartige Katheter-technologie auf der Grundlage mikroskopisch dünner, komplex ausgeformter Ballonfolien aus Polyurethan (PUR) entwickelt und vertreibt. AMB erschließt die Eigenschaften dieser außergewöhnlichen Ballonstrukturen für Plattformkonzepte, die gegenwärtige Dichtigkeitsprobleme im Bereich der Stuhl- und Harnableitung und der invasiven Beatmung lösen. Der Fokus liegt aktuell auf Systemen zur Eindämmung von ausscheidungsbedingter Kontamination beim Patienten. AMB entwickelt in diesem Kontext insbesondere Drainagetechnik für das Stuhlmanagement bei Intensivpatienten, die durch maximale Dichtigkeit wesentliche Vorteile für Pflege und Hygiene bietet, sowie – durch Zugang zum Kolon und Frühmobilisation – zusätzliche therapeutische Möglichkeiten eröffnet. Ein erstes Produkt vom Typ hygh-tec® wird im deutschsprachigen Raum bereits mit großem Erfolg eingesetzt und seit 2023 auch in den USA vertrieben. AMB wurde 2009 von Dr. med. Fred Göbel gegründet und ist in Waghäusel bei Heidelberg (Deutschland) sowie in Atlanta, GA (USA) ansässig. Seit 2021 wird das Unternehmen von einem starken Investorenkonsortium unter der Führung von Wellington Partners, München, finanziert, dem neben der MIG AG auch die Salvia GmbH angehört.

https://www.amb-medtec.com

Kontakt:

Advanced Medical Balloons GmbH

Frank Gehres, CEO

Telefon: +49-7254-4039710

frank.gehres@amb-medtec.de



Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

advancedmedicalballoons@mc-services.eu

24.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2104648 24.03.2025 CET/CEST