EQS-News: FÜrhungswechsel bei Union Investment

Emittent / Herausgeber: Union Investment / Schlagwort(e): Fonds/Personalie

FÜrhungswechsel bei Union Investment



24.03.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hans Joachim Reinke übergibt ab April 2026 Vorstandsvorsitz an André Haagmann

Frankfurt, 24. März 2025 – Hans Joachim (Aki) Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment, wird zum 1. April 2026 nach 35 Jahren bei Union Investment, davon 22 Jahre im Vorstand der Union Asset Management Holding AG, seine Aufgaben übergeben. „Wir danken Aki Reinke für die hervorragende Zusammenarbeit und seine herausragenden Leistungen über die vielen Jahre im Vorstand von Union Investment“, sagt Dr. Cornelius Riese, Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Union Asset Management Holding AG.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 21. März 2025 beschlossen, dass André Haagmann am 1. April 2026 den Vorstandsvorsitz von Reinke übernehmen soll. Der 52-jährige Haagmann ist seit März 2022 Mitglied im Vorstand der Union Asset Management Holding AG und verantwortet derzeit das Institutionelle Geschäft, die Investmentanalyse und das Immobiliensegment der Union Investment Gruppe.

Aki Reinke wird zum 1. April kommenden Jahres mit knapp 64 Jahren seine Aufgaben und Verantwortungen als Vorstandsvorsitzender von Union Investment übergeben. „Aki Reinke hat mit außergewöhnlichem Engagement und vorausschauenden strategischen Weichenstellungen Union Investment in den letzten Jahren gemeinsam mit seinem Team zu einem der erfolgreichsten Asset Manager in Deutschland und Europa entwickelt“, hebt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Cornelius Riese mit Blick auf die Arbeit Reinkes hervor. Er sei mit seinem unermüdlichen Einsatz für die genossenschaftliche Idee beruflich wie menschlich ein großes Vorbild für die über 4.000 Mitarbeitenden von Union Investment und ein leuchtendes Beispiel in der genossenschaftlichen Gruppe. „Heute ist Union Investment nicht zuletzt dank der strategischen Weitsicht Reinkes mit über 500 Mrd. Euro Assets under Management und über 1.200 Millionen Euro Ergebnis vor Steuern ein Garant für Wachstum, Stabilität und Verlässlichkeit in der genossenschaftlichen Welt.“

Seine berufliche Laufbahn startete Reinke 1987 bei der Volksbank Wachtberg eG. Dort leitete der studierte Bankbetriebswirt ab 1990 die Vermögensberatung und später den gesamten Bereich Passivgeschäft. Er wechselte 1991 zur Union Investment Gruppe, wo er zunächst als Vertriebsberater, dann als Bezirksdirektor Vertrieb und schließlich als Vertriebsleiter und Segmentleiter für das Privatkundengeschäft verantwortlich war. Im August 2001 erfolgte die Ernennung zum Geschäftsführer der Union Investment Privatfonds GmbH. Bereits im Januar 2004 wurde er Mitglied des Vorstands der Union Asset Management Holding AG und war seitdem insbesondere für das Privatkundengeschäft von Union Investment zuständig. Seit 1. Juli 2010 ist Reinke Vorstandsvorsitzender an der Spitze der gesamten Union Investment Gruppe und verantwortet deren strategische Weiterentwicklung und Steuerung. „Union Investment wird im kommenden Jahr 70 Jahre alt. Ich hatte das einzigartige Privileg, 35 Jahre davon mitgestalten zu dürfen. Dabei war es immer mein Ziel, die Weichen für einen nachhaltigen Erfolg unserer Union Investment Gruppe zu stellen. Jetzt, wo wir dieses Ziel erreicht haben, ist es an der Zeit, die Verantwortung an die nächste Generation zu übergeben“, begründet Reinke seine Entscheidung. „Für das Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit danke ich unseren Partnern und Freunden in der genossenschaftlichen Gruppe, dem Aufsichtsrat von Union Investment, meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, aber vor allem den über 4.000 Mitarbeitenden von Union Investment“, so Reinke weiter.

Mit dem Ausscheiden Reinkes wird im kommenden Jahr Vorstandsmitglied André Haagmann die Verantwortung als Vorstandsvorsitzender der Union Investment Gruppe übernehmen. „Es spricht für die Kultur und Stärke von Union Investment, dass wir wie geplant die verantwortungsvolle Position des Vorstandsvorsitzenden aus den eigenen Reihen besetzen können“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Riese. Er betont zudem, dass die Leistungen dieses Vorstandsteams den Aufsichtsrat einmal mehr darin bestätigt hätten, in der strategischen Nachfolgeplanung des Vorstands auf herausragende und erfahrene Managerinnen und Manager von Union Investment zu setzen. „Wir sind überzeugt, dass uns mit der Berufung von André Haagmann zum Vorstandsvorsitzenden eine optimale Nachbesetzung dieser wichtigen und verantwortungsvollen Position gelungen ist“, so Riese. Haagmann sei ein sehr erfahrener Manager mit profunden Kenntnissen in der Asset Management Industrie. Er habe sich über viele erfolgreiche und auch schwierige Jahre in Führungs- und Vorstandspositionen bewährt und beeindruckende Leistungen gezeigt. „André Haagmann verkörpert als Teil des erfolgreichen Vorstandsteams von Union Investment zudem die Überzeugungen und Werte, die das Unternehmen in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht haben. Er steht daher für Erfolg, Kontinuität und Verlässlichkeit“, zeigt sich Riese überzeugt.

Haagmann arbeitet seit 2006 für Union Investment. Er begann zunächst als Leiter der Konzernentwicklung in der Union Asset Management Holding AG. 2014 wechselte er als Ressortleiter „Akquisition und Betreuung des Zentralen und Internationalen Account Managements“ in das institutionelle Geschäft. Im Januar 2015 wurde Haagmann in die Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH berufen. 2019 übernahm er die Leitung des Segments Institutionelle Kunden, wo er unter anderem Strategie, Steuerung und Controlling des gesamten institutionellen Geschäfts der Union Investment Gruppe verantwortete. Seit März 2022 ist Haagmann Mitglied des Vorstands der Union Asset Management Holding AG und verantwortet derzeit das institutionelle Geschäft, die Investmentanalyse und das Immobiliensegment der Union Investment Gruppe.

Mit dem Ausscheiden von Reinke wird sich im kommenden Jahr das dann vierköpfige Vorstandsteam neu aufstellen. Dabei wird Haagmann als Vorstandsvorsitzender die Strategie und Steuerung der gesamten Union Investment Gruppe übernehmen. Darüber hinaus wird er weiterhin für das institutionelle Geschäft zuständig sein, sowie die Stabs-, Kommunikations- und verbandspolitischen Sonderaufgaben verantworten. Sonja Albers wird unverändert das Personalressort, das Segment Fondsdienstleistungen sowie Recht und Compliance verantworten. Zudem übernimmt sie ab 1. Juli 2025 die Verantwortung für die Investmentanalyse. Dr. Frank Engels bleibt zuständig für das gesamte Portfoliomanagement. Er wird zudem ab 1. Juli 2025 die Verantwortung für das gesamte Immobiliengeschäft der Union Investment Gruppe übernehmen. Unverändert bleibt das Ressort von Vorstandsmitglied Giovanni Gay, der seit März 2023 für das Privatkundengeschäft sowie IT und Infrastruktur zuständig ist.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.