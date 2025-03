EQS-News: vbw Pressemitteilung / Studien zum Ausbaustand der digitalen Infrastruktur in Bayern: Breitbandförderung wirkt – Versorgung im ländlichen Raum hat sich stark verbessert

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Breitbandförderung wirkt: Versorgung im ländlichen Raum hat sich stark verbessert

Brossardt: „Aber noch erhebliche Wegstrecke bis zu Glasfaser und 5G-Netz für alle“

(München, 24.03.2025). Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sieht Bayern auf einem sehr guten Weg beim

Ausbau der digitalen Infrastruktur

. „Sowohl bei den

Breitbandanschlüssen

als auch für die

mobile Datenübertragung

ist der Ausbau der digitalen Netze im Vergleich zum vergangenen Jahr erfreulicherweise weiter dynamisch

gestiegen

. Gleichzeitig treiben

datenintensive Technologien

wie

Künstliche Intelligenz

,

Virtual und

Extended Reality

oder

Cloud-Anwendungen

den Bedarf weiter in die Höhe. Der Freistaat steht vor enormen Herausforderungen: Einerseits streben wir zu Recht eine

Vorreiterreiterrolle

in der

digitalen Transformation

an, andererseits erfordert ein flächendeckender

Ausbau der digitalen Netze

mit

hohen Bandbreiten besondere Anstrengungen

“, betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Dies sind die Kernergebnisse zweier aktueller Studien der vbw, erstellt von der IW Consult GmbH und der GMS Dr. Jung GmbH.

„Die positive Nachricht ist: Die

bayerische Breitbandförderung

wirkt:

93,1 Prozent

der

ländlichen Räume

haben eine Rate von

über 50 Mbit/s

. Das ist eine Steigerung um mehr als den Faktor neun in den letzten zwölf Jahren. Trotzdem gibt es ein

regionales Gefälle

, das sich insbesondere bei den Gigabit- und Glasfaseranschlüssen zeigt. Nur die

städtischen Regionen

liegen mit

89,5 Prozent

an

Gigabitanschlüssen

über dem Bundesdurchschnitt. Einen

Glasfaseranschluss

können derzeit nur

37,7 Prozent

der

Unternehmen

in der Stadt nutzen, auf dem

Land

sind es lediglich

21,7 Prozent

. Glasfaseranschlüsse in

Gewerbegebieten

haben

54,8 Prozent

der Unternehmen und damit ebenfalls weniger als der Bundesdurchschnitt von 57,4 Prozent“, so Brossardt.

Bei der

5G-Mobilversorgung

sieht die vbw noch Luft nach oben. „An bis zu

zwei Dritteln der Messpunkte

aller LTE-Provider an Autobahnen und Landstraßen ist kein

5G-Empfang möglich.

Fakt ist: Viele Unternehmen sind mit

Beeinträchtigungen durch unzureichende digitale Netze konfrontiert

“, erklärt Brossardt.

Die vbw fordert einen noch schnelleren Ausbau der digitalen Infrastruktur. „Notwendig ist eine flächendeckende Versorgung mit

Glasfaseranschlüssen

sowie bei der

5G-Mobilfunkversorgung.

Hier ist noch viel zu tun. Es braucht im Gigabitförderprogramm des Bundes

verlässliche Förderzusagen

sowie die stärkere

Berücksichtigung regionaler Bedarfe

bei der Mittelvergabe. Das

Telekommunikations-Netzausbau-Beschleunigungsgesetz

muss zügig verabschiedet werden. Dabei muss das

überragende öffentliche Interesse

beim Ausbau der digitalen Infrastruktur im Gesetz verankert werden, um Ausbauvorhaben beschleunigen zu können“, fordert Brossardt.

Staatsminister Albert Füracker, MdL

ergänzte: „Der Freistaat Bayern ist auf einem sehr guten Weg beim Ausbau der flächendeckenden digitalen Infrastruktur – das bekräftigt die aktuelle Studie der vbw! Kein anderes Bundesland unterstützt so kraftvoll beim Breitbandausbau wie der Freistaat Bayern. Wir nehmen ganz klar eine Vorreiterrolle in Deutschland ein! Über 2,6 Milliarden Euro haben wir aus Landesmitteln seit 2014 in den Gigabitausbau investiert, damit werden über 105.000 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt. Und wir werden nicht nachlassen, wir machen weiter! Ziel ist es, auch die ländlichen Regionen umfassend an das Gigabit-Netz anzubinden. Bereits über 99 Prozent der Haushalte in Bayern verfügen über schnelles Internet nach EU-Definition, bald haben über 81 Prozent Zugang zu Gigabitbandbreiten – dies ist ein Beleg dafür, dass unsere Fördermaßnahmen Wirkung zeigen.“

Die Studie „Breitbandbedarf der bayerischen Unternehmen 2024 – leitungsgebunden und mobil steht unter:

www.vbw-bayern.de/breitbandbedarf

zum Download bereit und die Studie „Versorgungsgrad der digitalen Infrastruktur in Bayern“ steht unter

www.vbw-bayern.de/versorgungsgrad

zum Download bereit.

