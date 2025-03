Gericht verhängt U-Haft gegen Erdogan-Rivalen Imamoglu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Istanbul/Ankara (Reuters) - Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu kommt nicht aus dem Gefängnis.

Ein türkisches Gericht ordnete am Sonntag Untersuchungshaft für den am Mittwoch festgenommenen Oppositionspolitiker an. Dieser versprach seinen Anhängern, sich nicht zu beugen. Der CHP-Politiker rief zu weiteren Massenprotesten gegen den langjährigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf. In Deutschland sprach die Bundesregierung von einem Rückschlag für die Demokratie in der Türkei.

Nach Angaben des türkischen Innenministeriums wurde der Erdogan-Rivale von seinen Aufgaben als Bürgermeister entbunden. Das Ministerium verwies auf die Gerichtsentscheidung und im Raum stehende Korruptionsvorwürfe. Es wird nun erwartet, dass die CHP in den nächsten Tagen im Stadtrat der Metropole einen Übergangs-Bürgermeister ernennt. Die wichtigste Oppositionspartei in der Türkei hat im Stadtrat von Istanbul die Mehrheit.

Auf X rief Imamoglu zu weiteren Protesten im ganzen Land auf. Die Türkei werde betrogen. Er sprach von einem Putsch. "Ich stehe aufrecht, ich werde mich nicht beugen." Er rief seine Anhänger auch auf, nicht die Hoffnung zu verlieren. Die Opposition in der Türkei wertet das Vorgehen gegen den 54-Jährigen als Farce. Nach ihrer Darstellung will Erdogan damit einen unliebsamen Rivalen aus dem Verkehr ziehen. TV-Bilder zeigten, wie Imamoglu am Sonntag im Marmara-Gefängnis ankam.

Reguläre Präsidentenwahlen in der Türkei sind für 2028 angesetzt. Erdogan könnte sie jedoch vorziehen, falls er wieder antreten will. Imamoglus Festnahme ist der vorläufige Höhepunkt einer monatelangen juristischen Kampagne gegen Oppositionelle, die als Versuch kritisiert wird, deren Wahlchancen zu schmälern und abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück.

HUNDERTE FESTNAHMEN BEI PROTESTEN

Das zuständige Gericht verwies auf Bestechungsvorwürfe gegen Imamoglu. Er soll sich auch wegen Terrorismusanschuldigungen verantworten. Imamoglu, der in einigen Umfragen vor Erdogan liegt, hat die Vorwürfe zurückgewiesen und sie als "unvorstellbare Anschuldigungen und Verleumdungen" bezeichnet. Er muss vermutlich bis zu einer Verhandlung im Gefängnis bleiben.

Bei den Demonstrationen - den größten seit mehr als zehn Jahren - wurden Hunderte Menschen festgenommen. Innenminister Ali Yerlikaya erklärte am Sonntag noch vor der Entscheidung des Gerichtes, 323 Personen seien zuletzt in Gewahrsam genommen worden. "Keinerlei Versuch, die öffentliche Ordnung zu gefährden, wird geduldet." Bereits am Samstag waren über 300 Festnahmen gemeldet worden. Seit Mittwoch sind Zehntausende Menschen in Istanbul, Ankara und anderen Städten gegen die Festnahme Imamoglus auf die Straße gegangen. Die Polizei ging mit Pfefferspray, Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor, die ihrerseits Polizisten mit Knallkörpern und anderen Gegenständen bewarfen.

CHP-Chef Ozgur Ozel kündigte weitere Proteste für Sonntagabend an. Imamoglu sei derzeit auf dem Weg ins Gefängnis, aber auch ins Präsidentenamt. Imamoglu ist der einzige Kandidat für das Präsidentenamt bei einer internen Auswahl der CHP. Er sollte am Sonntag nominiert werden. Die CHP hat mehr als 1,5 Millionen Mitglieder und lässt in allen 81 Provinzen der Türkei wählen. Am Sonntagabend teilte die CHP mit, fast 15 Millionen Menschen seien landesweit in die Wahllokale geströmt, um entweder Imamoglu zu wählen oder ihn als Kandidaten für eine künftige Präsidentschaftswahl zu unterstützen. Die Stimmen der Nichtmitglieder – laut CHP mehr als 13 Millionen – könnten darauf hindeuten, dass Imamoglu über die Parteigänger hinaus breite öffentliche Unterstützung genießt. Der Parteivorsitzende sagte, dies zeige die Notwendigkeit vorgezogener Wahlen.

Die Partei kündigte auch Berufung gegen die Gerichtsentscheidung an. Es handele sich um eine Verschwörung und ein politisch motiviertes Vorgehen der Justiz. Die türkische Regierung hat eine politische Einflussnahme zurückgewiesen und auf die Unabhängigkeit der Gerichte verwiesen.

Der Bürgermeister der Hauptstadt Ankara, Mansur Yavas, bezeichnete die Inhaftierung Imamoglus als eine Schande für das Justizsystem. Mindestens 20 weitere Personen wurden wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert.

Die Bundesregierung hat Imamoglus Inhaftierung scharf kritisiert. Das Vorgehen sei ein schwerer Rückschlag für die Demokratie in der Türkei, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. "Die Einhaltung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien bleibt für unsere Beziehungen mit der Türkei ein zentraler Bestandteil." Der außenpolitische Sprecher des CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, sagte der "Welt", es sei zu vermuten, dass ein politischer Konkurrent Erdogans seiner demokratischen Rechte beraubt werden solle.

