Günther will gleich viele Frauen wie Männer im neuen Bundeskabinett

BERLIN (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich dafür ausgesprochen, dass im künftigen Bundeskabinett Frauen und Männer gleichberechtigt berücksichtigt werden. Der CDU-Politiker bejahte eine entsprechende Frage in einem "Tagesspiegel"-Interview. "Frauen müssen in der CDU genauso viel Macht haben wie Männer. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass der Frauenanteil in unserer Fraktion auf nur noch 22,6 Prozent gesunken ist." Über Personalfragen zu einem Kabinett unter dem wahrscheinlich nächsten Kanzler Friedrich Merz (CDU) wollte Günther nicht spekulieren.

Erst wenn die inhaltlichen Fragen in den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD weitgehend geklärt sind, soll entschieden werden, wie der künftige Zuschnitt der Ministerien aussieht und welche Partei welchen Posten besetzen darf. Erst einmal sollen am Montag die themenspezifischen Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorlegen.