Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum nuklearen Schutzschirm

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum nuklearen Schutzschirm:

Könnten die europäischen Nato-Staaten unter einen französisch-britischen Atom-Schutzschirm schlüpfen? Die Debatte wurde jahrzehntelang als abwegig abgetan, doch mit Friedrich Merz als Bundeskanzler könnte diese Idee der Realität näher rücken. Damit wären allerdings nicht nur enorme Kosten verbunden. Der Gedanke berührt auch einen heiklen Punkt: Wie viel Entscheidungsgewalt über den Einsatz ihrer stärksten Waffen wären Frankreich oder Großbritannien tatsächlich bereit zu teilen? Würden Sie im schlimmsten Fall auch für Estland oder Litauen in die Bresche springen? Und wo stünde im schlimmsten Fall der rote Knopf? In Paris, London oder in der Brüsseler Nato-Zentrale? Die Diskussion sollte jetzt begonnen werden. Ohne Scheuklappen, aber mit Vernunft und Verantwortung./yyzz/DP/mis