Umfrage: Deutsche Wirtschaft wächst so schnell wie seit Mai 2024 nicht mehr

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat einer Umfrage zufolge im März das stärkste Wachstum seit zehn Monaten erreicht.

Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft mit Industrie und Dienstleistern stieg im März auf 50,9 Punkte von 50,4 Zählern im Februar, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner monatlichen Befragung von Einkaufsmanagern mitteilte. Er erreichte damit den höchsten Wert seit Mai 2024. Das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer liegt den dritten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg auf 51,0 Zähler gerechnet.

"Das erste Quartal sieht vielversprechend aus", sagte der Chefökonom der Hamburg Commercial Bank (HCOB), Cyrus de la Rubia. Dank des geplanten Konjunkturpakets könne dies der Beginn einer nachhaltigeren Erholung sein.

Die anziehende Nachfrage nach Waren "Made in Germany" und das erste moderate Auftragsplus seit März 2022 sorgten zum Großteil dafür, dass die Industrieproduktion im März angekurbelt wurde. Die Industrie bremste damit ihre Talfahrt: Ihr Barometer stieg auf 48,3 (Februar: 46,5) Punkte und damit auf ein 31-Monatshoch. Die Wachstumsschwelle kommt damit allmählich in Sichtweite.

Enttäuschend schnitt hingegen der Dienstleistungssektor ab, der wegen der anhaltenden Auftragsflaute nahezu stagnierte. Das Barometer für den Servicesektor sank auf 50,2 (Februar: 51,1) und damit auf ein Vier-Monatstief.

Die Aussicht auf das große Finanzpaket von Union und SPD hatte jüngst die Konjunkturerwartungen der Anleger nach oben katapultiert. Das riesige Fiskalpaket, das nach dem Bundestag auch die Länderkammer passiert hat, ist laut Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) ein wichtiges Signal an die Finanzmärkte weltweit. Es ermögliche große Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Außerdem könne das in dem Paket enthaltene Sondervermögen von bis zu 500 Milliarden Euro gezielt für alle Infrastrukturmaßnahmen genutzt werden, um das Land zukunftsfest zu machen.

