USA und Russland loten Waffenruhe in Ukraine aus

Riad (Reuters) - Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg sind am Montag in Saudi-Arabien in eine neue Runde gegangen.

Am Morgen begannen Gespräche zwischen den USA und Russland. Nach US-Angaben soll es auch um eine Feuerpause im Schwarzen Meer gehen. Am Sonntag hatte die US-Delegation bereits mit Vertretern der Ukraine beraten. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow, der die Delegation seines Landes leitet, sprach anschließend von "konstruktiven" Beratungen, die sich auf den Energiesektor konzentriert hätten.

US-Präsident Donald Trump forciert derzeit seine Bemühungen, den seit über drei Jahren dauernden Krieg in der Ukraine zu beenden. In der vergangenen Woche hatte er sowohl mit Russlands Präsident Wladimir Putin als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

Themen der Gespräche sind dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, zufolge auch der Aufbau gegenseitigen Vertrauens und die Festschreibung der Grenzen zwischen Russland und der Ukraine. Dabei gehe es um Friedenssicherung und Einfrieren der Linien dort, wo sie seien, sagte er am Sonntag im Fernsehsender CBS.

Einem Insider zufolge wird die US-Delegation von Andrew Peek, einem hochrangigen Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats im US-Präsidialamt, und Michael Anton, einem hochrangigen US-Diplomaten, angeführt. Russland wird durch Grigori Karassin, derzeit Vorsitzender des Außenausschusses des russischen Oberhauses und früheren Diplomaten, vertreten. Ihm zur Seite steht Sergej Beseda, ein Berater des Direktors des russischen Inlandsgeheimdienstes.

