Zahl der Bezieher von Elterngeld sinkt drittes Jahr in Folge

Berlin (Reuters) - Im vergangenen Jahr haben erneut weniger Frauen und Männer Elterngeld bezogen.

Ihre Zahl fiel um 5,4 Prozent oder 95.000 im Vergleich zu 2023 auf 1,67 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Dabei ging die Zahl der Männer um 6,6 Prozent auf 432.000 zurück, die der Frauen um 5,0 Prozent auf 1,24 Millionen. "Damit sank die Zahl der Elterngeldbeziehenden im dritten Jahr in Folge", so die Statistiker. Sie liege dadurch um 10,6 Prozent niedriger als 2021. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum ging die Zahl der Geburten um etwa 15 Prozent zurück. Elterngeld soll einen Ausgleich schaffen, falls die Eltern weniger Einkommen haben, wenn sie nach der Geburt zeitweise weniger oder gar nicht mehr arbeiten.

613.000 Elterngeld-Bezieher planten 2024 die Inanspruchnahme von Elterngeld Plus, und zwar 42,3 Prozent der berechtigten Mütter und 20,6 Prozent der Väter. Der Anteil stieg damit auf 36,7 Prozent (2023: 34,8 Prozent). "Seit seiner Einführung wird das Elterngeld Plus somit immer stärker nachgefragt", so die Statistiker. 2016, im ersten Jahr nach seiner Einführung, entschieden sich 20,1 Prozent der Mütter und 8,2 Prozent der Väter für Elterngeld Plus. Dieses fällt monatlich niedriger aus als das sogenannte Basiselterngeld, wird dafür aber länger gezahlt, sodass es insgesamt den gleichen Gesamtbetrag ergibt.

Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat sich mit Blick auf mögliche Etatkürzungen für die Streichung des Elterngeldes ausgesprochen. "Das Elterngeld würde ich ganz abschaffen. Es ist ein klassischer Fall von nice-to-have, aber nicht prioritär", sagte Fuest kürzlich der "Welt am Sonntag". Viele Empfänger seien finanziell gut gestellt, deshalb stelle sich die Frage der Bedürftigkeit. "Bei allen staatlichen Leistungen muss überprüft werden, ob sie zielgenau wirken", sagte Fuest. Da es bei Subventionen immer Argumente für einen Erhalt gebe, könne man sich auch für eine pauschale Lösung entscheiden. Im Bundeshaushalt sind für das Elterngeld pro Jahr rund acht Milliarden Euro vorgesehen.

