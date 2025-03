Brüssel fördert deutsche Projekte zu kritischen Rohstoffen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Wettbewerb um kritische Rohstoffe will die EU-Kommission 47 Projekten unter die Arme greifen - darunter auch drei in Deutschland. Die ausgewählten Firmen sollen etwa von schnelleren Genehmigungsverfahren oder einfachem Zugang zu Kapital profitieren, teilte die Brüsseler Behörde mit. Kritische Rohstoffe wie Lithium, Mangan oder Kobalt sind für etliche Schlüsselindustrien von Bedeutung, darunter die Fertigung von Batterien und Chips.

Unter den deutschen Projekten finden sich die Firma Vulcan Energy, die Lithium aus dem Oberrheingraben gewinnen will, der Duisburger Batterie-Spezialist PCC Thorion sowie die Firma Rock Tech, die im brandenburgischen Guben Lithium herstellen will. Die Kommission will sie und andere Projekte fördern, um ihre gesteckten Ziele für die Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling kritischer Rohstoffe zu erreichen.

Rohstoffe stünden am Anfang der strategisch wichtigsten Lieferketten, sagte der für Wohlstand und Industriestrategie zuständige Vizepräsident Stéphane Séjourné laut Mitteilung. "Wir müssen unsere eigene Produktion steigern, unsere externe Versorgung diversifizieren und Vorräte anlegen."/jcf/DP/nas