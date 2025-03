DAX® - Richtungssuche hält an

Zum Wochenauftakt suchte der DAX® nach Orientierung und pendelte dabei um die Marke von 23.000 Zähler. Zwar steht die dritte rote Tageskerze in Folge zu Buche, doch es gibt auch konstruktive Entwicklungen. So bildet das Tief vom Freitag (22.723 Punkte) ein sog. „swing low“, d. h. es wird von zwei höherliegenden Tiefs eingeschlossen. In der Vergangenheit lieferte dieses Verhaltensmuster oftmals einen Fingerzeig in Sachen „kurzfristiger Marktwendepunkt“. Übergeordnet bleibt es dagegen bei den bekannten Leitplanken. Während die jüngsten beiden Rekordstände bei 23.476 Punkte den Deckel auf der Oberseite darstellen, markiert die bekannte Schlüsselzone aus den letzten Wochentiefs bei 22.300/22.200 Punkten sowie dem Gap von Mitte Februar (22.226 zu 22.194 Punkten) den entscheidenden Signalgeber gen Süden. Mittlerweile verläuft hier auch die 50-Tages-Linie (akt. bei 22.158 Punkten) und untermauert die zuletzt immer wieder diskutierte Bastion noch zusätzlich. Bei der Orientierungssuche könnten die amerikanischen Standardwerte dem DAX® unter die Arme greifen (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.