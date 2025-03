Demonstrationsverbote in Ankara und Izmir verlängert

ANKARA (dpa-AFX) - In Ankara und Izmir sind die Verbote von Protesten in Zusammenhang mit der Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters erneut verlängert worden. Für Izmir wurden die Verbote bis Samstag verlängert, in Ankara bis Dienstag, wie die Gouverneursämter mitteilten.

In Ankara umfasst das Verbot alle Arten von geschlossenen und offenen Versammlungen sowie Unterschriftenkampagnen oder das Austeilen von Flyern. Auch in Istanbul gelten bis einschließlich Mittwoch solche Verbote.

Der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu war vergangene Woche inhaftiert und als Istanbuler Bürgermeister abgesetzt worden. Gegen ihn werden Vorwürfe im Zusammenhang mit Terror- und Korruptionsermittlungen erhoben. Imamoglu weist die Vorwürfe zurück.

Seine Partei kritisiert zudem, die Vorwürfe beruhten teilweise auf Aussagen geheimer Zeugen. Das sieht die Partei als Beleg für deren Unglaubwürdigkeit. Das Vorgehen gegen Imamoglu hat eine Protestwelle im Land ausgelöst./apo/DP/jha