EQS-News: Golding sammelt 115,5 Mio. Euro für Artikel-9-Impact-Fonds ein

Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Golding sammelt 115,5 Mio. Euro für Artikel-9-Impact-Fonds ein



25.03.2025 / 08:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Golding sammelt 115,5 Mio. Euro für Artikel-9-Impact-Fonds ein

München, 25. März 2025 – Golding Capital Partners gibt das Final Closing für seinen ersten dedizierten Private-Equity-Impact-Fonds bei Kapitalzusagen in Höhe von 115,5 Millionen Euro bekannt. Zu den institutionellen Investoren zählen Versorgungswerke, Sparkassen, Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen aus Deutschland, der Schweiz, Schweden und Portugal. Sowohl bei Bestands- als auch bei Neukunden traf das Anlageprogramm auf Interesse: Etwa 20 Prozent des Kapitals stammen von Neuinvestoren. Ein Nachfolgeprodukt mit nochmals verstärktem Fokus auf Klimatechnologie-Unternehmen in Europa und Nordamerika ist für das vierte Quartal 2025 geplant.

Der Portfolioaufbau des Multi-Manager-Fonds «Golding Impact 2021» ist bereits weit fortgeschritten. Gemäß der Anlagestrategie ist der Fonds über Regionen, Sektoren und Fondsmanager hinweg breit diversifiziert und bisher in neun Private-Equity-Zielfonds und mehr als 100 Unternehmen weltweit investiert. 2025 wird das Portfolio um weitere Zielfonds ausgebaut mit dem Ziel, eine Diversifikation von über 200 Unternehmen zu erreichen.

Die operative Entwicklung verläuft vielversprechend und ein erster erfolgreicher Exit konnte bereits realisiert werden. Anfang Januar gab der Portfoliofonds Inverness Graham Green Light Fund den Verkauf von Concord Servicing bekannt – ein nordamerikanisches Finanztechnologieunternehmen, das Lösungen zur Verwaltung von Krediten für Solarenergie- und Energieeffizienzlösungen für Immobilien anbietet. Durch eine Modernisierung der firmeneigenen Softwareplattform sowie die Erschließung neuer Märkte konnte Inverness Graham das EBITDA von Concord Servicing um mehr als das 2,5-Fache steigern. Zudem hat das Unternehmen einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen geleistet: Bis heute konnten durch den Betrieb der über Concord Servicing finanzierten Solaranlagen mehrere Millionen Tonnen umweltschädlicher Emissionen vermieden werden.

Fokus auf Klimatechnologien

«Unsere Strategie konzentriert sich auf langfristige und unumkehrbare Veränderungen in der Industrie. Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Umweltauflagen setzen Unternehmen zunehmend unter Druck, resilienter und effizienter zu wirtschaften. Firmen, die sich frühzeitig und erfolgreich anpassen, stärken ihre Marktposition und sichern sich langfristige Wettbewerbsvorteile», sagt Dr. Andreas Nilsson, Managing Director & Head of Impact Investing bei Golding. «Genau hier liegt eine große Investitionschance. Die besten Lösungen für diese Transformation bieten nicht nur erhebliche wirtschaftliche Potenziale, sondern sind auch ökologisch sinnvoll.»

Artikel-9-Impact-Universum erweitert

Seit 2023 bringt Golding die EU-Offenlegungsvorgaben weltweit für Zielfonds zur Anwendung. «Wir investieren mit unserem Artikel-9-konformen Programm in Impact-Opportunitäten außerhalb der EU, die bislang nicht nach SFDR eingestuft waren. Die Grundlage dafür liegt in unserer engen Zusammenarbeit mit Zielfonds sowie in unserem mit externen Beratern entwickelten Klassifizierungsprozess. Damit erweitern wir das Impact-Universum für Artikel-9-Investoren erheblich», ergänzt Christian Schütz, Managing Director & Head of Sustainable Investing bei Golding.

Golding plant Impact-Nachfolger

«Mit dem Start unseres ersten Impact-Fonds haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie konsequent vorangetrieben und gleichzeitig auf die Bedürfnisse unserer Investoren reagiert. Die positiven Erfahrungen der letzten drei Jahre haben uns in unserem Kurs bestärkt. Aktuell arbeiten wir an der Konzeption des Nachfolgefonds, der auf diesen Erfolgen aufbauen wird», sagt Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer bei Golding. «Unser Ziel ist es, unseren Kunden auch in Zukunft attraktive Investitionsmöglichkeiten zu bieten, ihre Portfolios breit zu diversifizieren und an den Gewinnern einer nachhaltigen Transformation teilzuhaben.»

Das Investoreninteresse an nachhaltigen Produkten wächst. Laut der Capgemini-Studie «Investment Trends 2025» planen 62 Prozent der befragten 2.500 Führungskräfte weltweit, ihre Investitionen in nachhaltige Technologien im Jahr 2025 zu erhöhen. Besonders gefragt sind Klimatechnologien (72 %), nachhaltige Produktentwicklung (70 %), Biodiversitätsschutz (63 %) und Wassermanagement (62 %). Gleichzeitig erreichen immer mehr nachhaltige Innovationen, wie beispielsweise KI-gesteuerte Sprühsysteme für Nutzpflanzen und Batteriespeicher, Marktreife und Skaleneffekte, was Preisparität ermöglicht. In den kommenden Jahren sind weitere Durchbrüche in Materialtechnik, Agrarrobotik und Künstlicher Intelligenz in der Industrie zu erwarten.

Über Golding Capital

Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 200 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 15 Milliarden Euro. Zu den über 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).



Weitere Informationen

Disclaimer

Eine Investition in den Fonds ist professionellen Kunden im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie vorbehalten und stellt eine unternehmerische Beteiligung dar, die neben Chancen auf Erträge auch Risiken bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals beinhaltet. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen Information gegenüber Anlegern getroffen werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Darstellungen weder eine Anlageberatung oder eine Beratung anderer Art noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition in den Fonds darstellen und auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen.

Wir weisen weiter darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen und Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Wir können nicht garantieren, dass die prognostischen Angaben auch tatsächlich eintreten. Niemand soll aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen Informationen handeln, ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation und ohne geeigneten fachlichen Rat von sachkundigen Dritten einzuholen.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.