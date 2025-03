GNW-News: Sichern Sie sich die wunderbaren intelligenten Gadgets zu unschlagbaren Preisen für die Erfrischung zu Hause: EZVIZ packt satte Rabatte auf begehrte Produkte und hauseigene Innovationen aus und sorgt so für ganzjährigen Komfort

^HOOFDDORP, Niederlande, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, eine weltweit

vertrauenswürdige Smart-Home-Marke, eröffnet die Saison mit einem aufregenden Frühlingsverkauf, der es einfacher denn je macht, die Heimsicherheit und das smarte Leben zu verbessern. EZVIZ hat erkannt, dass das Zuhause der Dreh- und Angelpunkt des Lebens ist und bietet unglaubliche Rabatte auf sein umfangreiches Produktsortiment an. Ob es darum geht, die Sicherheit zu erhöhen, die Zugänglichkeit zu verbessern oder mehr Intelligenz in die täglichen Routinen zu bringen, es gibt ein auffälliges Produkt, das zu den Bedürfnissen eines jeden Haushalts passt. Der Spring Sale von EZVIZ läuft vom 25. bis 31. März auf dem Online-Shop von Amazon Germany (https://www.amazon.de/-/en/stores/EZVIZ/page/53244E40- 3BA3-4316-8769-C4E3FCC38D27?ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto). Für alle Hausbesitzer, die im kommenden Jahr besser auf ihre Lieben und sich selbst aufpassen wollen, gibt es hier einige Top-Angebote: CP7 Intelligente WLAN Video-Türsprechanlage (https://www.amazon.de/dp/B0CLV9ZG9M?maas=maas_adg_6F404AFB4E9CA9F31BEB7C20CEA48 D80_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) - jetzt EUR239,99, vorher EUR299,99 Ein Allround- Türwächter, der Sicherheit und Kommunikation auf die nächste Stufe hebt. Es bietet sowohl einen intelligenten RFID-Zugang für ein einfaches Öffnen des Tors als auch die Möglichkeit, Besucher aus der Ferne über den Innenmonitor oder das Smartphone zu autorisieren, sodass Sie bei unerwartetem, aber wichtigem Besuch nicht mehr zur Tür laufen oder zu Hause bleiben müssen. Die Benutzer können sich über die Ankunft von Freunden informieren lassen, ohne potenzielle Eindringlinge zu übersehen, und sie können die Erkennungseinstellungen nach ihren eigenen Interessen feinabstimmen. Mit ihrem modernen Design und ihren vielseitigen Funktionen ist die CP7 eine ideale Option für Haushalte mit einem geräumigen Haus mit Geschmack. H9c Aussenkamera mit zwei Objektiven zum Schwenken und Neigen (https://www.amazon.de/dp/B0D62WHKZM?maas=maas_adg_9029B07E4EA9E7525C6FC3FBCD5A2 374_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) - jetzt EUR124,99, vorher EUR149,99 Die H9c Dual ist mit ihrem innovativen Design mit zwei Objektiven für die Überwachung von Außenbereichen geeignet und bietet eine vollständige Abdeckung in einem einzigen Gehäuse. Das Weitwinkelobjektiv erfasst einen weiten Blick auf das Grundstück, während das schwenk- und neigbare Zoomobjektiv Bewegungen mit unglaublicher Detailgenauigkeit und 3K-Klarheit verfolgt, damit dem Benutzer nichts entgeht. Dank KI erkennt sie sofort Personen und Fahrzeuge, egal ob spielende Kinder oder ein ankommendes Auto. Die Farb-Nachtsicht sorgt dafür, dass alles klar und deutlich zu sehen ist, damit Sie bei Tag und Nacht keine Angst haben müssen. C8c Schwenk- und Neigbare WLAN Kamera Outdoor 2 Pack (https://www.amazon.de/dp/B0D262ZN1V?maas=maas_adg_59775F52D71C8B51CAB8157DC7DCC 080_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) - jetzt EUR74,99, vorher EUR94,99 Mit dem leistungsstarken Paket der C8c können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Zuhause Tag und Nacht sicher ist. Mit den zwei im Paket enthaltenen Kameras, von denen jede eine klare Sicht bietet, um tote Winkel zu eliminieren, können sie jetzt jeden Winkel des Hauses im Auge behalten. Sie sorgt dafür, dass nichts Wichtiges übersehen wird, indem sie automatisch Bewegungen erfasst und die Haushalte in Echtzeit alarmiert. Sie hält allen Wetterbedingungen stand und bietet zuverlässigen Schutz für den Außenbereich mit Nachtsicht in Farbe, während das Stroboskoplicht und die Sirene Eindringlinge abschrecken. Kontakt Charlene Li lixiaolan15@ezviz.com Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3088e420-4689-4bc8- af88-170bb07b855c °