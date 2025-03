Journalist in hochrangige US-Chatgruppe für Huthi-Angriffe einbezogen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Ein US-Journalist ist von hochrangigen Regierungsmitgliedern versehentlich in eine vertrauliche Chatgruppe zu den Angriffen auf die radikal-islamische Huthi-Miliz einbezogen worden.

Die verschlüsselte Gruppe auf der Messenger-App Signal mit US-Vizepräsident JD Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth habe den Namen "Houthi PC small group" getragen, berichtete der Chefredakteur von "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, selbst am Montag von seinem Erlebnis. Er habe dazu eine Einladung am 13. März erhalten. In der Gruppe habe der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz seinen Stellvertreter Alex Wong damit beauftragt, ein Team zur Koordinierung von US-Aktionen gegen die Huthis einzurichten.

Goldberg lehnte es ab, Einzelheiten über die "schockierend fahrlässige" Nutzung des Chats bekanntzugeben. Stunden vor dem Beginn der Angriffe habe Hegseth Details über den Plan gepostet, "einschließlich Informationen über Ziele, Waffen, die die USA einsetzen würden, und die Abfolge der Angriffe", erklärte er jedoch. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates bestätigte auf der Basis der bislang vorliegenden Informationen den Vorgang. Es werde geprüft, wie ein Name versehentlich hinzugefügt werden konnte. Signal ist verwandt mit ähnlichen Messenger-Programmen wie WhatsApp. Allerdings beschreibt es sich selbst als unabhängige, nicht gewinnorientierte Anwendung, die nicht an große Technologie-Unternehmen gebunden sei.

