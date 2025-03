Kollision vor England: Frachter wird in Hafen geschleppt

HULL (dpa-AFX) - Zwei Wochen nach einer Schiffskollision vor der britischen Nordseeküste soll eines der Schiffe nach Schottland gebracht werden. Die Bergung des Frachters "Solong" sei so weit vorangeschritten, dass er in den Hafen von Aberdeen verlegt werden könne, teilte die Küstenwache mit. Das Schiff solle dort im Laufe der Woche ankommen. Die Bergung des anderen beteiligten Schiffes - eines Tankers - dauere an.

Das Containerschiff "Solong" und der Tanker "Stena Immaculate" waren in der Nordsee zusammengestoßen. Beide Schiffe gerieten in Brand. Der Tanker hatte 220.000 Barrel (knapp 35 Millionen Liter) Flugzeugtreibstoff geladen.

Kleine Plastikteilchen angespült

Nach der Kollision wurden Plastikteilchen angespült, die in der Industrie eingesetzt werden. Sie sind nicht giftig, können aber ein Risiko für die Tierwelt darstellen. Die Küstenwache teilte mit, sie unterstütze die Behörden dabei, gegen die Verschmutzung vorzugehen.

Warum die beiden Schiffe kollidiert waren, ist bisher nicht aufgeklärt. Der Öltanker war nach Angaben der Betreibergesellschaft Crowley von der "Solong" gerammt worden, als er vor Anker lag. Ein Besatzungsmitglied wird vermisst, die Staatsanwaltschaft erklärte den Mann für tot. Der Kapitän der "Solong" wurde wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung angeklagt./kil/DP/jha