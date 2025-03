Neuer Bundestag tritt zu erster Sitzung zusammen

BERLIN (dpa-AFX) - Dreißig Tage nach seiner Wahl tritt der neue Bundestag zur ersten Sitzung zusammen. Damit beginnt die 21. Legislaturperiode. Eröffnet wird die konstituierende Sitzung durch den Alterspräsidenten, den Linke-Abgeordneten Gregor Gysi. Er ist der Parlamentarier mit der längsten Zeit im Bundestag.

Gysi wird eine Rede halten und die Sitzung so lange leiten, bis eine neue Bundestagspräsidentin gewählt ist. Nachfolgerin der Sozialdemokratin Bärbel Bas soll nach dem Willen der CDU/CSU-Fraktion die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner werden. Traditionell besetzt die stärkste Fraktion im Bundestag dieses Amt, das protokollarisch das zweithöchste nach dem Bundespräsidenten ist.

Die 52-jährige CDU-Politikerin aus Rheinland-Pfalz wird erst die vierte Frau auf diesem Posten sein. In ihrer ersten Rede als Bundestagspräsidentin dürfte Klöckner die 630 Abgeordneten zu einem fairen Umgang miteinander aufrufen und sie an ihren Vorbildcharakter erinnern.

An die Wahl Klöckners schließt sich die ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter an. Ein besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf die Frage, ob die AfD erstmals einen Vizepräsidentenposten bekommt. Seit dem Einzug der AfD in den Bundestag 2017 erhielten ihre Kandidatinnen und Kandidaten bei den Wahlen noch nie die erforderliche Stimmenzahl, weil sie von den anderen Fraktionen mehrheitlich nicht mitgewählt wurden./sk/DP/jha