Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Schuldenbremsen-Lockerung der CSU

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Schuldenbremsen-Lockerung der CSU:

"Dicke Milliardenpakete an Schulden aufzunehmen, nachdem insbesondere die CSU im Wahlkampf die Schuldenbremse für unantastbar erklärt hat, ist für viele CSU-Parteigänger und -Anhänger schon schwer zu schlucken. Wenn im Gefolge der allgemeinen Schulden-Orgie nun auch noch Bayern von dem für heilig erklärten Prinzip des ausgeglichenen Staatshaushalts ohne neue Nettokreditaufnahme abweichen will, dann ist "ein Markenkern in Gefahr", sagt ein nicht unwichtiger CSU-Politiker. Die Diskussion ist weder juristisch noch politisch ausgestanden."/DP/jha