TAGESVORSCHAU: Termine am 25. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 25. März 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: TAG Immobilien, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Hornbach Holding, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2024/25 07:03 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen 07:50 DEU: Medios, Geschäftsbericht 08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (detailliert)/Geschäftsbericht 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen 10:00 CHE: Kuehne & Nagel, Capital Markets Day 10:00 DEU: NordLB, Jahreszahlen (14.00 h Investorenkonferenz) 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung 11:00 DEU: HUK-Coburg Versicherungsgruppe, Bilanz-Pk, München 12:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Hauptversammlung 13:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 14:00 CHE: Holcim, Amrize Investor Day 2025 14:00 FRA: Legrand, CSR 14:30 CHE: Schindler, Hauptversammlung 16:00 CHE: Sika AG, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Indus Holding, Capital Markets Day DEU: Tui, Capital Markets Day CHE: DSM-Firmenich, Sustainability Investor Event 2025 CHE: Baloise, Jahreszahlen GBR: Shell, Capital Markets Day USA: International Paper, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/25 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2025 08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2024 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q4/24 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 3/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 3/25 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 2/25 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/25 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Branchen-Treffpunkt der europäischen Robotik- und KI-Szene «European Robotics Forum 2025», Stuttgart DEU: Beginn 109. Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder mit Vorsitz der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Berlin DEU: Mobility Innovation Summit VDA 2025, Berlin 09:30 DEU: 18. Sicherheitstagung «Die Neuvermessung der Welt - Deutschlands Wirtschaft & die Rückkehr der Geopolitik», Berlin 10:00 DEU: Virtuelle Pk Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt zum Jahresbericht 2024 «Saisonarbeit in der Landwirtschaft» 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln 17:00 DEU: Bundesbank eröffnet «Europavillon» in Frankfurter Innenstadt an der Mainzer Landstraße 46 für den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern zu aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen POL: Fortsetzung informelles EU-Gesundheitsministertreffen, Warschau

