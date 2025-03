Aktien Asien/Pazifik: Strategen zuversichtlich für China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt. Ordentliche US-Vorgaben stützten die Märkte, wobei die Veränderungen überschaubar waren.

Japanische Aktien knüpften an die gute Entwicklung des Vortages an. Der Nikkei 225 schloss 0,65 Prozent höher mit 38.027,29 Zählern. Ähnlich sah es in Australien aus. Der Leitindex S&P/ASX 200 gewann 0,71 Prozent auf 7.998,97 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Verbraucherpreisdaten für Februar, die etwas weniger hoch als erwartet ausgefallen waren und damit Inflationssorgen dämpften.

Uneinheitlich war dagegen die Lage in China. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 0,75 Prozent auf 23.518,41 Punkte nach oben. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien sank dagegen leicht um 0,33 Prozent auf 3.919,36 Punkte.

Die Strategen von Morgan Stanley und Goldman Sachs hatten sich unterdessen zuversichtlich zu China geäußert. Morgan Stanley hatte die Jahresziele für chinesische Aktien erhöht. Bei Goldman Sachs geht man unterdessen dabei aus, dass die Gewinnschätzungen mehr und mehr nach oben angepasst werden dürften./mf/men