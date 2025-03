Dax-Anleger tasten sich weiter voran

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Trotz der Unsicherheit vor weiteren US-Zöllen legt der Dax zur Wochenmitte weiter zu.

Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten am Mittwoch um 0,4 Prozent auf bis zu 23.204 Punkte. Viele Anleger hielten sich allerdings zurück. "Die Ungewissheit vor der Verkündung der neuen US-Zölle ist vielen zu hoch, um jetzt in den Markt einzusteigen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Gerade Zölle gegen Autos könnten viele Dax-Unternehmen empfindlich treffen."

Übernahmespekulationen gaben bei den Einzelwerten ProSiebenSat.1 einen Schub und trieben die Titel um bis zu fünf Prozent nach oben. Der von der italienischen Berlusconi-Familie kontrollierte Fernsehkonzern MFE hat Insidern zufolge für Mittwoch eine Sitzung des Verwaltungsrats einberufen, um ein mögliches Angebot für den deutschen Konkurrenten zu prüfen. Dagegen rutschten die Aktien von Wacker Neuson nach einem Umsatz- und Ergebniseinbruch zeitweise mehr als sechs Prozent ab.

