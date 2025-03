EQS-News: vbm Pressemitteilung zur Entgelterhöhung in der bayerischen M+E Industrie: Trotz Krise Lohnzuwächse in der M+E Industrie

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Trotz Krise Lohnzuwächse in der M+E Industrie

Brossardt: „Seit Anfang 2024 über 13.000 Stellen verloren gegangen“

(München, 27.03.2025). Der Tarifabschluss in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie vom 12. November 2024 sieht eine

Tabellenerhöhung

in zwei Stufen vor. So steigen die Entgelte zum 01. April 2025 um 2,0 Prozent und zum 01. April 2026 um weitere 3,1 Prozent. „Bereits im Februar wurden 600 Euro als

Einmalzahlung

für jeden Beschäftigten ausgezahlt. Über die Laufzeit halten die Arbeitgeber trotz der Konjunktur- und Strukturkrise die

Kaufkraft

der Beschäftigten nahezu konstant. Das ist in Anbetracht der schlechten Standortbedingungen, der Herausforderungen durch die Transformation, der überbordenden Bürokratie und der geopolitischen Unsicherheiten keine Selbstverständlichkeit, bringt viele Unternehmen an die

Belastungsgrenze

und führt leider auch zu Stellenabbau, denn seit dem Tarifabschluss hat sich die Lage weiter verschlechtert“, erklärt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer des vbm – Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V.

Dass die

multiplen Krisen

an den Unternehmen nicht ohne Spuren vorbeigehen, zeigt sich spätestens bei einem Blick auf die

Beschäftigtenzahlen

. So ist der Beschäftigtenstand von Anfang 2024 von rund 873.000 auf rund 859.700 Beschäftigte zurückgegangen. „Damit sind

über 13.000 Stellen

binnen 12 Monaten

verloren gegangen

. Seit dem Tarifabschluss hat sich dieser Trend beschleunigt, so dass allein seit November 5.000 Stellen abgebaut wurden. Der Deindustrialisierung müssen wir dringend etwas entgegensetzen. Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, die Energiekosten und Steuern zu senken sowie die Sozialversicherungsbeiträge dauerhaft unter 40 Prozent zu halten. Nur so wird unser Standort wieder attraktiver und

wettbewerbsfähiger

“, so Brossardt.

Der vbm kritisiert, dass den Beschäftigten der bayerischen M+E Industrie von der

aktuellen

Tariferhöhung

netto zu wenig übrig bleibt. So bekommt ein Facharbeiter in der mittleren Entgeltgruppe 5B ohne Kinder durch die aktuelle Erhöhung von 2,0 Prozent brutto monatlich rund 90 Euro mehr Geld. Nach Abzug der zusätzlichen Lohnsteuer (23,67 Euro) und der Sozialversicherungsbeiträge (19,40 Euro) kommen bei ihm netto aber nur etwa

47 Euro

an. „Es ist erschreckend, wie viel Geld den Menschen von der Lohnerhöhung durch

Steuern

und

Sozialabgaben

wieder weggenommen wird. Hier muss dringend gegengesteuert werden, aber nicht durch weitere Entgelterhöhungen“, so Brossardt abschließend.

