GNW-News: Bitget hält im März 2025 eine Mindestreservequote von 213 % aufrecht. Aktualisierung des Mindestreservenachweises

^VICTORIA, Seychellen, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die führende globale Kryptowährungsbörse, hat ihren neuesten Bericht über den Nachweis von Reserven für März 2025 veröffentlicht und bekräftigt mit einer Reservequote von 213 % ihre Transparenz in Bezug auf Vermögenswerte und die Sicherheit der Nutzergelder. Der Bericht, der am 17. März um 10:30 Uhr (UTC+8) mit einem Zeitstempel versehen wurde, zeigt, dass der Austausch mehr als das Doppelte des Gesamtvermögens der Nutzer in BTC, ETH, USDT und USDC umfasst. Die Prüfung, die durch einen 27-stufigen Merkle-Baum mit über 37,8 Millionen Datensätzen unterstützt wird, bestätigt, dass Bitget über ausreichende Vermögenswerte verfügt, um alle Benutzerguthaben abzudecken. Der Bericht dieses Monats hebt die Rücklagenquoten von 332 % für BTC, 173 % für USDT, 161 % für ETH und 198 % für USDC hervor, die jeweils deutlich über der für die Deckung der Verbindlichkeiten der Benutzer erforderlichen Schwelle von 100 % liegen. Ein Reserveanteil von über 100 % bedeutet, dass die Plattform mehr Krypto- Vermögenswerte verwahrt, als ihre Nutzer zusammen besitzen, und dient als Echtzeit-Solvenzsignal. Die Veröffentlichung dieser Daten folgt auf die zunehmenden Forderungen sowohl von Regulierungsbehörden als auch von Nutzern nach häufigeren, mathematisch überprüfbaren Offenlegungen von zentralisierten Börsen. Durch die Verwendung kryptografischer Techniken wie der Merkle-Baumstruktur ermöglicht Bitget den Benutzern, ihre Guthaben innerhalb der Gesamtverbindlichkeiten unabhängig zu überprüfen, ohne personenbezogene Daten des Kontos preiszugeben. Diese Methode stärkt das Vertrauen der Nutzer, indem sie eine öffentliche Überprüfung der Zahlungsfähigkeit der Plattform ermöglicht und gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer schützt. ?Transparenz muss konsequent sein, nicht nur gelegentlich. Börsen sind verpflichtet, den Nutzern Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie überprüfen können, ob ihre Gelder sicher verwahrt und vollständig auf dem Konto verbucht sind. Der aktuelle Rückstellungsgrad von Bitget ist nicht nur eine Kennzahl - er ist ein Signal für operative Klarheit und ein Standard, den die Branche kontinuierlich aufrechterhalten sollte", so Gracy Chen, CEO von Bitget. Da die behördliche Aufsicht immer strenger wird und die Nutzer immer anspruchsvoller werden, sind häufige und transparente Solvenznachweise für das Überleben zentralisierter Plattformen unerlässlich. Die neuesten Daten zeigen, dass Bitget in Bezug auf Kapitalpuffer vielen großen Börsen voraus ist und eine erhebliche Sicherheitsmarge in volatilen Marktbedingungen bietet. Mit über 20.500 BTC, 197.500 ETH, 2 Milliarden USDT und 106 Millionen USDC, die verwahrt werden, stehen die Bestände von Bitget weiterhin im Einklang mit dem übergeordneten Ziel, den Benutzern einen ununterbrochenen Zugang zu ihren digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen. Der neueste Merkle-Root-Hash für März 2025 - 37a20f806f400dcd - kann von Benutzern verwendet werden, um die Aufnahme ihres Kontos in die Reserveprüfung zu bestätigen. Die Offenlegung im März setzt einen monatlichen Zyklus der transparenten Berichterstattung fort, der von Bitget nach branchenweiten Misserfolgen im Jahr 2022 eingeführt wurde. Mit dieser fortlaufenden Veröffentlichung stärkt der Austausch seine operative Sichtbarkeit und das Vertrauen der Nutzer in die Sicherheit der Verwahrung. Um Bitgets Nachweis der Reserven einzusehen, klicken Sie hier (https://www.bitget.com/proof-of-reserves). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball- Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte sind Schwankungen unterworfen und können eine erhebliche Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms- of-use).