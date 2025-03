Helaba mit mehr Gewinn - Immobiliensparte wieder im Plus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert.

Der Vorsteuergewinn sei 2024 um 6,3 Prozent auf 767 Millionen Euro gestiegen, ein neuer Höchstwert, teilte das Institut aus Frankfurt am Donnerstag mit. Das deutliche Wachstum des Provisionsüberschusses sowie Entlastungen bei der Risikovorsorge im Immobiliengeschäft hätten dazu maßgeblich beigetragen. "Sehr erfreulich ist der deutliche Ertragsanstieg im Provisionsgeschäft. Unsere Strategie, stärker auf das nicht-zinstragende Geschäft zu fokussieren, hat sich als erfolgreich erwiesen. Zudem konnten wir die Risikovorsorge im Immobiliengeschäft zurückfahren", sagte Helaba-Chef Thomas Groß.

Der Provisionsüberschuss stieg 2024 um 7,9 Prozent auf 578 Millionen Euro. Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien legte den Angaben zufolge auf 289 Millionen Euro (Vorjahr: 207 Millionen Euro) zu, unter anderem aufgrund des Wegfalls von Abschreibungen, die das Vorjahresergebnis belastet hatten. Positiv schlugen sich laut Helaba Wertaufholungen auf Immobilienbestände nieder. Der Zinsüberschuss sei auch wegen der geldpolitischen Entwicklung auf 1,797 (1,840) Milliarden Euro zurückgegangen.

Die Risikovorsorge ging im vergangenen Jahr zurück auf 351 Millionen Euro von 448 Millionen Euro. "Der Rückgang der Risikovorsorgebildung reflektiert eine Stabilisierung des Immobilienmarktes, insbesondere in gewerblichen Segmenten", erklärte die Bank. Das Segment Immobilien profitierte von der gefallenen Risikovorsorge und lag mit einem Vorsteuerergebnis von 93 Millionen Euro wieder im Plus nach einem Minus von 241 Millionen Euro im Vorjahr.

Bankchef Groß sieht die Helaba gut gerüstet für die Zukunft, wenn auch 2025 mit einem leicht niedrigeren Vorsteuergewinn: "Wir sind mit unserem auf langfristig nachhaltiges Wachstum ausgerichteten diversifizierten Geschäftsmodell für 2025 gut aufgestellt und erwarten trotz der enormen konjunkturellen und geopolitischen Herausforderungen einen Vorsteuergewinn nur leicht unter Vorjahresniveau. Mittelfristig rechnen wir unverändert mit einem Ergebnis von nachhaltig über eine Milliarde Euro."

Zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sagte der Helaba-Chef auf der Pressekonferenz seiner Bank in Frankfurt: "Wir sollten und müssen auch mit Selbstbewusstsein agieren...und reden, reden und nicht nur Gegenzölle erheben." Er rechnet mit weiteren belastenden Faktoren für die deutsche Wirtschaft durch die US-Regierung. Trump hatte am Mittwochabend Zölle auf alle nicht in den USA gefertigten Fahrzeuge und Komponenten von 25 Prozent angekündigt, die ab nächster Woche erhoben werden sollen.

