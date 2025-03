Mehrheit in Deutschland für Gegenzölle auf US-Güter

Eskalation im Handelsstreit?

Berlin (dpa) - Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland unterstützt laut einer YouGov-Umfrage eine entschlossene Reaktion der EU auf Donald Trumps Zoll-Ankündigung. Eine Antwort mit Zöllen auf in die EU eingeführte amerikanische Waren befürworten demnach 68 Prozent. 17 Prozent der Befragten gaben an, einen solchen Schritt abzulehnen. YouGov hatte gut 2.000 Wahlberechtigte in der Zeit vom 21. bis 24. März befragt.

Große Einigkeit auch über Parteigrenzen hinweg

Auffällig ist, dass sich die befragten Personen auch weitestgehend parteiübergreifend einig waren in ihrer Unterstützung für Gegenzölle. So war die Zustimmung ähnlich hoch bei Befragten, die bei der vergangenen Bundestagswahl nach eigenen Angaben entweder SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP oder Die Linke gewählt hatten.

Nur bei Befragten, die nach eigenen Angaben AfD oder BSW gewählt hatten, lag die Zustimmung deutlich niedriger. Wobei sich auch hier jeweils eine Mehrheit für Gegenzölle aussprach: Bei der AfD waren 50 Prozent dafür, beim BSW 59 Prozent.