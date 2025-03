Wirtschaftsforscher erwarten auch 2025 Rezession in Österreich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Die österreichische Wirtschaft wird nach Einschätzung der beiden führenden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS auch in diesem Jahr in der Rezession verbleiben.

Beide Institute haben ihre am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognosen deutlich nach unten korrigiert. Das Wifo erwartet für 2025 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,3 Prozent, das IHS rechnet mit einem Minus von 0,2 Prozent. Im Dezember hatten beide Häuser noch ein Wachstum von 0,6 beziehungsweise 0,7 Prozent prognostiziert. Erst 2026 sei wieder ein Wachstum zu erwarten.

Damit würde die heimische Wirtschaft das dritte Jahr in Folge schrumpfen. Das IHS spricht in diesem Zusammenhang von der längsten Rezession der Zweiten Republik. Bereits 2023 war die Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent zurückgegangen, 2024 um 1,2 Prozent. Als Hauptursache für die anhaltende Schwäche nennen die Institute die Rezession in der Industrie. Zudem belaste die angekündigte Zollerhöhung der USA auf Exportgüter der Europäischen Union die Stimmung. Die Bau- und Konsumnachfrage lege hingegen tendenziell zu.

