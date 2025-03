Australiens Ministerpräsident legt 3. Mai für nationale Wahlen fest

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Sydney (Reuters) - Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese hat für den 3. Mai Neuwahlen angesetzt und damit einen fünfwöchigen Wahlkampf eingeleitet.

"Unsere Regierung hat sich dafür entschieden, die globalen Herausforderungen auf australische Art und Weise zu bewältigen, indem sie den Menschen, die unter Kostendruck stehen, hilft und gleichzeitig etwas für die Zukunft tut", sagte er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Albaneses Labor-Partei hatte bei den letzten Wahlen im Jahr 2022 die Mehrheit errungen, aber die jüngsten Meinungsumfragen zeigen, dass die Partei Kopf an Kopf mit der oppositionellen Liberal-Nationalen Koalition liegt, wenn die Stimmen der kleineren Parteien umverteilt werden. Da die Amtszeit einer Regierung in Australien auf drei Jahre begrenzt ist, hätten die Wahlberechtigten im Land spätestens am 17. Mai an die Urnen gehen müssen, um ein neues Parlament zu wählen.

