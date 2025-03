EQS-News: Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH: Emission einer besicherten 7 % Projektanleihe zum Erwerb und zur Weiterentwicklung einer seit 2011 produzierenden Biogasanlage

EQS-News: Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Scharbeutz, 28. März 2025 – Die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH („Bioenergiepark Küste“) plant den Kauf und die anschließende Weiterentwicklung einer seit 2011 im Betrieb befindlichen Biogasanlage, die seit 2023 mit einem innovativen Konzept nachhaltige Energie aus Pferdemist erzeugt. Dazu bietet das Unternehmen ab sofort eine besicherte Projektanleihe (ISIN: DE000A4DFCD3), die ein Emissionsvolumen von bis zu 7 Mio. Euro hat und über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7 % p.a. verzinst ist, zur Zeichnung unter www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe an. Die Forderungen der Anleihegläubiger auf Rückzahlung der Anleihe und auf Zinszahlungen werden unter anderem durch Grundpfandrechte und andere Sicherheiten im Gesamtbetrag von 4,6 Mio. Euro sowie zusätzlich durch Ansprüche auf Einspeisevergütungen (gesichert bis 2031) und sonstige Ansprüche aus Stromvermarktungen besichert. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Die zu erwerbende Biogasanlage in Scharbeutz ist bereits seit 2011 in Betrieb und setzt auf ein zukunftsweisendes Konzept zur nachhaltigen Energieerzeugung. Mit Pferdemist wird ein regional in hohem Maße verfügbarer Rohstoff effizient genutzt, um umweltfreundliches Biogas zu erzeugen. Das Projekt steht für einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Gegenwärtig verarbeitet die Biogasanlage Mist von rund 1.500 Pferden, wodurch ca. 4,0 Mio. kWh Strom pro Jahr erzeugt werden – mit der Möglichkeit, diese Kapazität zu verdoppeln. Dieses Konzept bedeutet für Reiterhöfe eine erhebliche finanzielle Entlastung, da anfallender Mist nicht länger kostenintensiven Abfall, sondern ein wertvolles Substrat zur Energiegewinnung darstellt. Zusätzlich profitieren die Reiterhöfe von der Möglichkeit, den Gärrest als hochwertigen, natürlichen Dünger zurückzuerhalten, wodurch die Kosten für synthetische Düngemittel gesenkt werden und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft unterstützt wird.

Der Nettoemissionserlös der 7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030 dient vor allem dazu, die Biogasanlage in Scharbeutz samt Grundstück, Halle und Erbbaurecht zu erwerben und im 1. Abschnitt die Rührwerkstechnik zu erneuern. In einem weiteren Schritt ist die Anpassung der Bestandsanlage geplant, damit das produzierte Biogas nicht mehr nur im Blockheizkraftwerk verstromt, sondern zukünftig über eine Gasverflüssigungsanlage auch zu Flüssigerdgas für den Schwerlastverkehr verarbeitet wird.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe verfügbar.

Eckdaten der 7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030

Investorenkontakt:

Johannes Schmidt

Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH

Tel.: 04525/494400

E-Mail: Info@energiepark-kueste.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: 089/889690625

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

