EQS-News: vbw Pressemitteilung zum Bayerischen BIP: vbw besorgt über deutlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2024

vbw besorgt über deutlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2024

Brossardt: „Deutschland und Bayern brauchen den wirtschaftlichen Aufbruch“

(München, 28.03.2025). Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. fordert mit Blick auf die heute vom Landesamt für Statistik veröffentlichten Zahlen zum Bayerischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das Jahr

2024

eine schnelle

Wirtschaftswende

. „Der

Rückgang des BIP

um

1,0 Prozent

im vergangenen Jahr zeigt: Wir stecken tief in einer Kombination aus

Konjunktur- und Strukturkrise

. Auch in Gesamtdeutschland sank das BIP letztes Jahr um 0,2 Prozent. Im Gegensatz zum Freistaat war dies bereits der zweite Rückgang in Folge. Ein solch hoher Rückgang – auch im Vergleich mit anderen Bundesländern – zeigt, dass die sonst in Bayern hohen Wachstumsraten durch unseren hohen industriellen Wertschöpfungsverbund bedingt sind. Die schlechte Regierungspolitik der letzten Jahre aus Berlin fällt jetzt Bayern besonders auf die Füße. Umso höher sind die

Erwartungen

der bayerischen Wirtschaft an die derzeit stattfinden

Koalitionsverhandlungen

auf Bundesebene. Unsere Betriebe setzen auf einen eindeutigen

wirtschaftlichen Befreiungsschlag

seitens der

neuen Bundesregierung

. Fakt ist: Wir können uns ein

weiter so

nicht mehr leisten“, macht vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt deutlich.

Die vbw sieht mehrere Gründe für den Rückgang des BIPs in Bayern. „Die weiterhin

hohen Energie- und Zinskosten, die geopolitischen Unsicherheiten, die Standortprobleme in Deutschland

und die dadurch hervorgerufene

Investitionsschwäche

treffen vor allem die

Industrie

. In Bayern ist das Verarbeitende Gewerbe

überdurchschnittlich stark vertreten

, zugleich entwickelte sich die Industrie im Freistaat besonders schwach. Dies bestätigen die Zahlen zur Bruttowertschöpfung: Deutschlandweit verzeichnete die Industrie einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 2,9 Prozent, in Bayern waren es minus 5,5 Prozent. Die Belastungen durch das Verarbeitende Gewerbe schlagen zugleich auf die Gesamtwirtschaft durch, da stillstehende Betriebe auch weniger Dienst- und Vorleistungen einkaufen“, führt Brossardt weiter aus.

Für das Jahr

2025 sieht die vbw ebenfalls keine Anzeichen für Wachstum

. „Wir stehen vor einem weiteren schwierigen Jahr. Die

wirtschaftliche Misere

hat unser Land weiterhin fest im Griff und sorgt für den

Verlust

von immer mehr

Arbeitsplätzen

vor allem

im Produzierenden Gewerbe.

Erfreulich

ist das erneute Plus bei den

Dienstleistungen

im Jahr 2024. Gleichzeitig liegt der

wirtschaftliche Erfolg

Bayerns aber in seiner

ausgewogenen Wirtschaftsstruktur

aus

Dienstleistungen

,

Industrie

und

Handwerk

. Den Standort Deutschland insgesamt wieder attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, muss deshalb das Ziel sein, um alle Branchen langfristig zu stärken. Hier muss die

neue Bundesregierung

schnell die dafür notwendigen grundlegenden Weichen stellen. Nur so gelingt der

wirtschaftliche Aufbruch

“, fordert Brossardt abschließend.

