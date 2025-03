Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert Myanmar

(Reuters) - Ein starkes Erdbeben hat am Freitag Myanmar erschüttert.

Das Beben in dem südostasiatischen Land habe die Stärke 7,7 gehabt, teilte die US-Behörde United States Geological Survey (USGS) mit. Es habe ein starkes Nachbeben gegeben. Das Epizentrum lag den Angaben zufolge 17,2 Kilometer vor der Millionenstadt Mandalay. In der Stadt Rangun und in Bangkok, der Hauptstadt des Nachbarlandes Thailand, flohen die Menschen laut Augenzeugen in Panik aus den Häusern. Ein Büroturm in der Innenstadt von Bangkok schwankte mindestens zwei Minuten lang hin und her, wobei Türen und Fenster laut knarrten, wie Zeugen berichteten.

In sozialen Medien waren einstürzende Gebäude in Mandalay zu sehen und auf den Straßen liegende Trümmer. Ein Augenzeuge aus Mandalay sagte: "Wir sind alle aus dem Haus gerannt, als alles zu beben begann. Ich habe gesehen, wie ein fünfstöckiges Gebäude eingestürzt ist. Alle Menschen in meiner Stadt sind auf der Straße, und niemand traut sich, in die Gebäude zurückzukehren."

Es gab zunächst keine Angaben zu den Schäden in Myanmar. Ein Vertreter der Feuerwehr sagte Reuters: "Wir haben mit der Suche begonnen und fahren durch Rangun, um nach Opfern und Schäden zu suchen. Bislang haben wir noch keine Informationen."

