Israel greift nach Beschuss aus dem Libanon Süden von Beirut an

Dubai/Beirut/Jerusalem (Reuters) - Israel hat eigenen Angaben zufolge den Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.

Dies sei eine Reaktion darauf, dass wenige Stunden zuvor erneut Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden seien, teilte das Militär am Freitag mit. Israel hatte die Bewohner der Vororte, die als Hochburg der islamistischen Hisbollah-Miliz gelten, zuvor aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Augenzeugen zufolge flohen die Menschen panikartig in Autos und auch zu Fuß. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, wurde ein Gebäude der Hisbollah zunächst drei Mal von Drohnen angegriffen. Dies sei als Warnung vor dem größeren Luftangriff zu verstehen gewesen. Es war der erste derartige Angriff seit dem Inkrafttreten einer Waffenruhe im November des vergangenen Jahres.

Zuvor hatte Israel bereits Ziele im Süden des Nachbarlandes beschossen. Am Freitag sei eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete abgefangen worden, hatte das Militär mitgeteilt. Ein zweites Geschoss sei noch auf libanesischem Gebiet eingeschlagen. Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, Israel mache den Libanon für den Beschuss verantwortlich. Ein ranghoher Hisbollah-Vertreter wies jegliche Beteiligung der Miliz zurück. Erst am vergangenen Samstag war es zu einem Raketenangriff auf Nordisrael gekommen, für den die vom Iran unterstützte Miliz ebenfalls jede Verantwortung abstritt. Die Hisbollah erklärte, die Vorfälle schienen Teil eines mutmaßlichen Versuchs zu sein, entgegen der im November vereinbarten Waffenruhe Vorwände für die Fortsetzung israelischer Militäreinsätze im Libanon zu schaffen.

