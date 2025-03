Kieler Verkehrsminister Madsen mahnt Tempo bei Anbindung des Ostseetunnels an

KIEL/FEHMARN (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen ist überrascht von einem Medienbericht über eine mögliche Verzögerung beim Bau des Ostseetunnels. "Bisher lief ja alles nach Plan", sagte der CDU-Politiker am Nachmittag. Es sei offenbar ein Spezialschiff zu spät eingetroffen in Dänemark. "Das will man jetzt versuchen zu optimieren."

Aus deutscher Sicht ging es darum, beim Ausbau der sogenannten Hinterlandanbindung des Tunnels weiter Tempo zu machen, sagte Madsen. "Wir müssen hier nach wie vor auf unserer Seite alles geben und können uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen: Na ja, die Dänen werden ja vielleicht auch ein paar Monate später fertig."

Deutschland müsse mit der Bahn- und Autoanbindung rechtzeitig fertig werden. Denn möglicherweise holten die Dänen wieder auf, sagte Madsen.

Eröffnung 2029?

Zuvor hatte die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf den gerade veröffentlichten Jahresbericht 2024 der staatlichen Holding-Gesellschaft Sund & Bælt berichtet, dass es hinsichtlich des Zeitplans der Fehmarnbelt-Verbindung große Herausforderungen gebe. Die Eröffnung der Verbindung bis Ende 2029 könnte sich demnach verschieben. Grund dafür seien Verzögerungen bei der Ankunft des letzten von vier Spezialschiffen, die für die Absenkung der Tunnelelemente benötigt werden. Der Zeitplan werde angepasst, wenn die ersten Elemente abgesenkt worden seien, heißt es in dem Jahresbericht.

Nach früheren Angaben des für den Bau zuständigen Unternehmens Femern A/S soll noch 2025 das erste Tunnelelement in die Ostsee abgesenkt werden. Danach sollen zunächst weitere Tunnelelemente auf dänischer Seite folgen. Anschließend soll das erste Element vor das deutsche Tunnelportal bei Puttgarden geschleppt und dort an den Meeresgrund gebracht werden. Der 18 Kilometer lange Straßen- und Eisenbahntunnel soll die dänische Insel Lolland und Fehmarn verbinden. Die Fahrzeit zwischen Hamburg und Kopenhagen soll sich dadurch verkürzen./akl/trs/DP/men