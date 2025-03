Mehrere Tote bei schwerem Erdbeben in Myanmar und Thailand

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Ein starkes Erdbeben in Südostasien hat Myanmar und das Nachbarland Thailand erschüttert, mehrere Menschen kamen ums Leben. Das Beben habe die Stärke 7,7 gehabt, teilte die US-Bebenwarte (USGS) am Freitag mit.

Es habe zudem ein starkes Nachbeben gegeben. Das Epizentrum lag den Angaben zufolge 17,2 Kilometer von der Millionenstadt Mandalay im Zentrum Myanmars entfernt. Die Erschütterungen seien bis in die südwestchinesische Provinz Yunnan zu spüren gewesen, meldete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

In der thailändischen Hauptstadt Bangkok stürzte ein im Bau befindlicher Wolkenkratzer ein und begrub Menschen unter sich. Mindestens eine Person kam ums Leben, Dutzende Arbeiter wurden nach Angaben des thailändischen Instituts für Notfallmedizin aus den Trümmern gerettet. In Myanmar starben mindestens drei Menschen Augenzeugen zufolge in einer Moschee in der Stadt Taungoo im Zentrum des Landes, rund 270 Kilometer nördlich der Metropole Rangun. "Wir sprachen gerade die Gebete, als die Erde zu beben begann", sagte einer von ihnen. Lokale Medien berichteten, dass beim Einsturz eines Hotels in Aung Ban südlich der ehemaligen königlichen Hauptstadt Mandalay mindestens zwei Menschen starben und 20 verletzt wurden.

Die Verwaltung von Bangkok erklärte die thailändische Hauptstadt zum Katastrophengebiet. Die beschädigten Gebiete müssten begutachtet und überwacht werden, hieß es. Gefährdeten Menschen müsse geholfen werden. Auch die in Myanmar herrschende Militärregierung verhängte in mehreren Regionen den Ausnahmezustand.

MENSCHEN LIEFEN IN PANIK AUS GEBÄUDEN

In Bangkok und Rangun, der ehemaligen Hauptstadt und größten Stadt von Myanmar, flohen die Menschen laut Augenzeugen in Panik aus den Häusern. Ein Büroturm in der Innenstadt von Bangkok schwankte mindestens zwei Minuten lang hin und her, wobei Türen und Fenster laut knarrten, wie Zeugen berichteten.

In sozialen Medien waren einstürzende Gebäude in Mandalay und auf den Straßen liegende Trümmer zu sehen. Ein Augenzeuge in Mandalay sagte: "Wir sind alle aus dem Haus gerannt, als alles zu beben begann. Ich habe gesehen, wie ein fünfstöckiges Gebäude eingestürzt ist. Alle Menschen in meiner Stadt sind auf der Straße, und niemand traut sich, in die Gebäude zurückzukehren."

Es gab zunächst keine Angaben zu den Schäden in Myanmar. Ein Vertreter der Feuerwehr sagte Reuters: "Wir haben mit der Suche begonnen und fahren durch Rangun, um nach Opfern und Schäden zu suchen. Bislang haben wir noch keine Informationen."

