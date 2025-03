Opposition: Türkische Behörden nahmen Anwalt von inhaftiertem Imamoglu fest

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ankara (Reuters) - Die türkischen Behörden haben einen Anwalt des inhaftierten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu festgenommen.

Dies teilte Turan Taskin Ozer, ein Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP, am Freitag mit. Ozer schrieb in einem Beitrag auf X, dass es sich bei dem Anwalt um Mehmet Pehlivan handle. Dieser habe Imamoglu in der jüngsten Untersuchung verteidigt und sei nun aus erfundenen Gründen inhaftiert worden. Weitere Einzelheiten nannte der CHP-Abgeordnete nicht. Ekrem Imamoglu, der in einigen Umfragen vor Erdogan liegt, wurde am Sonntag wegen Bestechung inhaftiert und löste damit die größten regierungsfeindlichen Proteste in der Türkei seit einem Jahrzehnt aus.

(Bericht von Huseyin Hayatsever und Ece Toksabay, geschrieben von Alexandra Falk.