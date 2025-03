Presidio Investors begrüßt Wynee Sade als neuesten Operating Partner

Presidio Investors gibt erfreut bekannt, dass Wynee Sade ihr neuester Operating Partner ist. Mit über 25 Jahren Erfahrung im weltweiten Vertrieb und Marketing bekleidete Wynee Sade leitende Positionen in einer Reihe von Branchen, darunter Chief Marketing Officer bei Forager Project und führende Positionen bei Qooco, AppSymth und Shopkick.

Die Erfahrung von Wynee Sade bei der Förderung von Wachstum, beim Aufbau von Marken und der Leitung leistungsstarker Teams prägte Organisationen von Startups in der Frühphase bis hin zu etablierten Fortune 500-Unternehmen. Sie verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen und der Bereitstellung wirkungsvoller Lösungen.

Darüber hinaus ist Wynee Sade Begründerin der Yu Ming Charter School, Kaliforniens erster öffentlicher K-8 Mandarin Immersionsschule, die zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, darunter die National Blue Ribbon-Anerkennung.

Wynee Sade verfügt über einen MBA der Harvard Business School und einen Bachelor of Science von der Cornell University. Ihre Ernennung zum Operating Partner bei Presidio Investors wird eine wichtige Rolle bei der Förderung von Innovationen und der operativen Exzellenz im gesamten Portfolio des Unternehmens spielen.

Über Presidio Investors Presidio Investors ist eine Private Equity-Firma, die in mittelgroße Unternehmen investiert. Presidio Investors arbeitet gemeinsam mit außergewöhnlichen Managementteams an strategischem Wachstum und Wertsteigerung, um so den langfristigen Erfolg zu sichern.

