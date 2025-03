Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu US-Zöllen auf Auto-Importe

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zu den US-Zöllen auf Auto-Importe:

"Nicht erst seit Trumps jüngster Ankündigung, Zölle auf alle in die USA eingeführten Autos zu verhängen, ist klar: Die Ära des quasi grenzenlosen Freihandels, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Handelsbeziehungen in weiten Teilen der Welt prägte und die maßgeblich von den USA initiiert und gefördert wurde, ist nicht nur mit Blick auf den transatlantischen Warenaustausch fürs Erste vorbei. Damit steht auch das über Jahrzehnte erfolgreiche, stark exportorientierte Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft in Frage."/yyzz/DP/men