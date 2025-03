US-Vizepräsident Vance und Frau besuchen Grönland

NUUK/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsident J.D. Vance reist am Freitag gemeinsam mit seiner Ehefrau Usha nach Grönland. Die Vances wollen dort die US-Militärbasis Pituffik Space Base besuchen und sich mit amerikanischen Soldaten treffen.

Ursprünglich hatte Usha Vance ohne ihren Mann nach Grönland reisen und unter anderem ein Hundeschlittenrennen besuchen wollen. Die Reisepläne sorgten für Unmut bei der grönländischen Regierung, die betonte, man habe keine Einladung an eine US-Delegation ausgesprochen. Hintergrund sind wiederholte Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, dass er gerne die Kontrolle über die Insel im Nordatlantik übernehmen würde - was auf großen Widerstand bei den Grönlandern stößt.

Trumps Stellvertreter Vance hatte schließlich verkündet, dass er seine Frau begleiten werde und das Programm abgeändert werde. Vance betonte, er wolle sich bei dem Besuch ein Bild von der Sicherheitslage rund um die geopolitisch wichtige Insel machen.

Die weitgehend autonome Insel Grönland gehört zum Königreich Dänemark. Grönland ist die größte Insel der Erde. Sie liegt geografisch betrachtet auf dem nordamerikanischen Kontinent und reicht bis in die Arktis. Die Insel hat eine große Bedeutung für das Weltklima und für die militärische Kontrolle der Arktis, sie ist zudem reich an Rohstoffen wie seltenen Erden. Außerdem verlaufen in der Region wichtige Schifffahrtsrouten./jac/DP/zb