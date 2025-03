Scholz zu Kanada: 'We stand by your side!'

HANNOVER (dpa-AFX) - Im Streit um US-Zölle stärkt der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz Kanada den Rücken. "We stand by your side!" (deutsch: "Wir stehen an eurer Seite!"), sagte der SPD-Politiker bei der Eröffnungsfeier der Hannover Messe. Kanada ist in diesem Jahr das Partnerland der weltgrößten Industrieschau.

Das Land sieht sich nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump mit Zöllen seines bisher wichtigsten Handelspartners konfrontiert und sucht auf der Messe nun nach neuen Partnern in Europa. "Kanada hat Freunde überall auf der Welt - und ganz besonders viele davon hier in Deutschland und Europa", sagte Scholz.

Die Antwort auf Abschottung, Zölle und "America first" ("Amerika zuerst") laute: mehr freier Handel, mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr technologische Souveränität. "Ein Blick auf die Märkte und Börsenkurse zeigt doch: Nicht wir sind mit unserer Zollpolitik derzeit auf dem Holzweg", sagte Scholz. Handelskriege seien eben nicht wirklich zu gewinnen, sogar für die USA nicht./kge/DP/he