Trump lassen steigende Autopreise kalt

Teure Autos

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist es egal, wenn die Autopreise infolge seiner neuen Zölle steigen. Auf die Frage, ob er den Chef der großen Autofirmen gesagt habe, sie sollten die Preise nicht erhöhen, sagte Trump in einem NBC-Interview: «Nein, das habe ich nie gesagt. Es ist mir völlig egal, ob sie die Preise erhöhen, denn die Leute werden anfangen, Autos aus amerikanischer Produktion zu kaufen».

Trump ergänzte dann: «Es ist mir völlig egal. Ich hoffe, sie erhöhen ihre Preise, denn wenn sie das tun, werden die Leute Autos aus amerikanischer Produktion kaufen. Wir haben jede Menge.» Nach dem Interview am Samstag betonte ein Sprecher des Weißen Hauses, der Präsident habe sich speziell auf die Preise ausländischer Autos bezogen.

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich Zusatzzölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte angekündigt. Sie sollen an dem von Trump ausgerufenen «Liberation Day» (Befreiungstag) am 2. April in den USA in Kraft treten.

Der Experte Ivan Drury sagte im Sender CNN, man könne noch nicht sagen, um wie viel die Preise ansteigen würden. «Aber es werden ein paar tausend Dollar sein, wenn nicht sogar mehr.» Nach Angaben des Senders CBS zahlen Amerikaner bisher im Schnitt 50.000 Dollar für einen neuen Wagen.