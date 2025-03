Aktien New York: Kurse fallen weiter - Anleger fürchten Folgen des Zollkonflikts

An den New Yorker Börsen dominiert am Montag unverändert die Angst der Investoren vor einem sich ausweitenden Zollkonflikt. Die Kurse setzten im frühen Handel die jüngste Abwärtsbewegung fort. Am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump neue Zölle ankündigen. Davon soll kein Staat verschont bleiben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,7 Prozent auf 41.309 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,3 Prozent auf 5.506 Punkte auf den niedrigsten Stand seit September.

Auch der Technologie-Index Nasdaq 100 rutschte auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres ab, er büßte 2 Prozent auf 18.903 Zähler ein.