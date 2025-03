dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 31.03.2025 -17.00 Uhr

ROUNDUP: Inflationsrate sinkt auf 2,2 Prozent - Lebensmittel teurer

WIESBADEN - Der Preisdruck auf die Verbraucher in Deutschland hat im März leicht nachgelassen. Gleichzeitig sind aber Lebensmittel überdurchschnittlich teurer geworden, wie aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden. Die allgemeine Inflationsrate sank im März um 0,1 Punkte auf 2,2 Prozent. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Bereits zu Jahresbeginn war die Inflation in Deutschland nach drei Anstiegen in Folge abgeflaut. Im Dezember lag die Inflationsrate noch bei 2,6 Prozent.

Trump: Geplante Zölle sollen alle Länder treffen

WASHINGTON - Von den geplanten wechselseitigen Zöllen der USA soll nach Angaben von Präsident Donald Trump kein Staat verschont bleiben. "Man würde mit allen Ländern anfangen", sagte er während eines Flugs mit der Präsidentenmaschine Air Force One. "Wir würden von allen Ländern sprechen."

Söder: Jetzt kommt die Woche der Wahrheit

BERLIN - CSU-Chef Markus Söder setzt darauf, dass Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen in den kommenden Tagen die zentralen - insbesondere finanziellen - Streitfragen aus dem Weg räumen. In dieser Woche werde es richtig ernst, sagte Söder vor der Fortsetzung der Gespräche in Berlin. "In dieser Woche müssen wir die großen Durchbrüche erzielen, insbesondere was die Finanzstruktur betrifft", betonte er. "Jetzt kommt die Woche der Wahrheit, würde ich sagen, in der wir die grundlegenden Weichen stellen müssen."

ROUNDUP: Merz nicht da, aber schon Thema auf der Hannover Messe

HANNOVER - Abschiedstour für den geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Hannover Messe: Zum letzten Mal trat er in der niedersächsischen Landeshauptstadt den traditionellen Kanzlerrundgang an. Doch im Hintergrund stahl ihm schon sein voraussichtlicher Nachfolger die Show, obwohl der gar nicht vor Ort war.

Scholz warnt: Protektionismus schadet Welthandel

HANNOVER - Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz warnt vor den Risiken von Protektionismus für den Welthandel. Niemand profitiere davon, sagte der SPD-Politiker beim Besuch der Hannover Messe mit Blick auf die angekündigten US-Zölle. "Wir alle gemeinsam setzen uns dafür ein, dass der Irrweg des Protektionismus nicht die Wachstumschancen der ganzen Welt zerstört."

Italien: Inflationsrate steigt im März stärker als erwartet

ROM - In Italien ist die Inflationsrate im März stärker als erwartet gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 2,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist die höchste Rate seit September 2023. Im Februar hatte sie noch 1,7 Prozent betragen. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 1,8 Prozent erwartet.

Bundesregierung stellt sich hinter Russland-Sanktionen

BERLIN - Die amtierende Bundesregierung verteidigt die im Zuge des Ukraine-Kriegs gegen Russland verhängten EU-Sanktionen. Diese seien "gerechtfertigt, sinnvoll und wirksam", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin.

Ifo-Institut: Stimmung ostdeutscher Unternehmen steigt

DRESDEN - Die Stimmung in den ostdeutschen Unternehmen hat sich im März erneut leicht aufgehellt. Der Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft stieg um 0,4 Punkte auf 88,1 Zähler, wie das Ifo-Institut in Dresden mitteilte. Zwar beurteilten die befragten Firmen ihre aktuelle Lage etwas schlechter als im Februar, doch ihre Erwartungen für die kommenden Monate fielen optimistischer aus.

Deutschland: Einzelhandel überrascht mit Umsatzwachstum

WIESBADEN - Die deutschen Einzelhändler haben ihre Umsätze im Februar überraschend weiter gesteigert. Die Erlöse legten im Monatsvergleich sowohl preisbereinigt (real) als auch nominal um 0,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 4,9 Prozent (real) beziehungsweise 5,9 Prozent (nominal).

ROUNDUP: Chinas Industriestimmung hellt sich trotz Handelsstreit etwas auf

PEKING - Die Stimmung in großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben hat sich im März trotz des Handelskonflikts mit den USA und Europa weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex sei im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 50,5 Zähler gestiegen, teilte das Statistikamt am Montag in Peking mit. Volkswirte hatten eine leichte Verbesserung erwartet.

