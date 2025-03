EQS-Adhoc: OTRS AG: Veränderung im Aufsichtsrat der OTRS AG, Delisting der OTRS AG

EQS-Ad-hoc: OTRS AG / Schlagwort(e): Delisting/Personalie

Oberursel (Taunus), 31. März 2025:

Die OTRS AG ("Gesellschaft") (ISIN DE00A0S9R37, WKN A0S9R3) gibt bekannt, dass das Amtsgericht Frankfurt am Main als zuständiges Registergericht den Aufsichtsrat der Gesellschaft mit drei Aufsichtsratsmitgliedern neu bestellt hat.

Die drei neuen Mitglieder des Aufsichtsrates sind Herr Patrice Barbedette (CEO der Easyvista Holding S.A.S., Frankreich), der den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen wird, Frau Pauline Caillard (CFO der Easyvista Holding S.A.S., Frankreich) und Herr Evan Carlson (COO der Easyvista Holding S.A.S., Frankreich).

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 31. März 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 31. März 2025 das Delisting der Gesellschaft beschlossen und mit Schreiben vom 31. März 2025 die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gekündigt. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate, die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) wird daher voraussichtlich mit Börsenschluss am 30. Juni 2025 enden.

In Verbindung mit der Übernahme der Gesellschaft durch die Optimus BidCo AG und dem Delisting wird den Aktionären die Möglichkeit gegeben, ihre Aktien vom 7. April 2025 bis zum 25. April 2025 zu einem Preis von EUR 17 je Aktie an die Optimus BidCo AG im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu veräußern. Die Bestimmungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, die voraussichtlich am 4. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

