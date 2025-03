EQS-News: Primary Hydrogen beruft Branchenexpertin in das Technical Advisory Board

EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Personalie

Primary Hydrogen beruft Branchenexpertin in das Technical Advisory Board



31. März 2025

Calgary, Alberta – 31. März 2025 – Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das „Unternehmen“ oder „Primary“), ein führendes Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung natürlicher Wasserstoffressourcen konzentriert, freut sich, die Ernennung von Dr. Allegra Hosford Scheirer zur technischen Beraterin des Boards bekannt zu geben. Dr. Hosford Scheirer hat Primary in den letzten Monaten im Hinblick auf die Expansion in die USA unterstützt, unter anderem bei der Erarbeitung neuer Möglichkeiten und der Bewertung von Akquisitionen. Mit dieser Ernennung wird nun der Umfang ihrer Rolle erweitert, was im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens steht, sein Projektportfolio systematisch auf die USA auszuweiten.

„Nachdem ich in den letzten Monaten mit Allegra bei der Bewertung von Möglichkeiten und der Entwicklung einer US-Expansionsstrategie zusammengearbeitet habe, freue ich mich, dass sie das Unternehmen fortan in erweiterter Funktion unterstützen wird“, so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. „Angesichts des wachsenden Potenzials für natürlichen Wasserstoff - sowohl in Bezug auf Vorkommen als auch auf Anwendungen - sind wir zuversichtlich, dass Allegras tiefgreifende fachliche Kompetenz und Branchenkenntnis für Primary im Zuge der weiteren Explorationsinitiativen eine unschätzbare Hilfe sein wird.“

Über Dr. Allegra Hosford Scheirer

Dr. Allegra Hosford Scheirer ist eine international anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Erdölsystemanalyse und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Porenfluidnetzwerke und Energiewissenschaften. Sie promovierte in Meeresgeologie und Geophysik im Rahmen eines gemeinschaftlichen Programms des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI).

Nach ihrer Promotion war Dr. Hosford Scheirer an geophysikalischen Projekten des U.S. Geological Survey (USGS) beteiligt, wo sie bodengestützte Gravitationsdaten im Westen der Vereinigten Staaten sammelte und umfangreiche Forschungsarbeit zur Analyse von Erdölsystemen betrieb. Ihre Arbeit beim USGS führte zu wichtigen Erkenntnissen über unterirdische Energieressourcen und verhalf ihr dazu, ihr Fachwissen auf diesem Gebiet auszubauen.

Dr. Hosford Scheirer ist als außerordentliche Professorin im Fachbereich Erd- und Planetenwissenschaften an der Stanford University tätig, wo sie seit über 16 Jahren als Forscherin arbeitet. Zu ihren Forschungsinteressen gehört die Entwicklung integrierter Arbeitsabläufe, die Geophysik, Geochemie und quantitative geologische Modellierung einschließen.

Dr. Hosford Scheirer wird angesichts ihrer umfassenden Erfahrung und Fachkompetenz in den Bereichen Energiewissenschaft und Erdölsystemanalyse als Beraterin des Board of Directors von Primary Hydrogen Corp. wertvolle Beiträge leisten.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat sich zum Ziel gesetzt, Pionierarbeit im Bereich des natürlichen Wasserstoffs zu leisten und modernste Explorationstechniken einzusetzen, um nachhaltige Energielösungen zu finden und zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Konzessionsgebieten, das sich über 740 Acres in den USA bzw. 210 Quadratkilometer in ganz Kanada erstreckt. Dazu gehören die Projekte Blakelock und Hopkins in Ontario, das Projekt Mary‘s Harbour in Labrador, das Projekt Point Rosie in Neufundland und die Projekte Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn in British Columbia. Darüber hinaus hält das Unternehmen auch das Kupferprojekt Arthur Lake in British Columbia.

——

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemeldung. Häufig, aber nicht immer sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „sagt voraus“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „zielt ab“, „strebt an“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder kann durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck gebracht werden, in Anbetracht der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Gewähr dafür bieten können, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich des Risikos, dass die Notierung der Aktien an der FWB und dem OTCQB nicht die einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Risiko, dass die Notierung der Aktien an der FWB und dem OTCQB nicht die erwarteten Auswirkungen hat, inhärente Risiken im Zusammenhang mit der Bergbauindustrie und den Ergebnissen von Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralkonzessionen, die Volatilität des Aktienmarktes und Kapitalmarktschwankungen, allgemeine Markt- und Branchenbedingungen sowie jene Risikofaktoren, die in dem zuletzt eingereichten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens erörtert werden, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die durch Verweis hierin enthalten sind, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung aufwww.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

