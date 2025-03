Maschinenbauer Festo bekommt maue Weltwirtschaft zu spüren

HANNOVER/ESSLINGEN (dpa-AFX) - Die schwache Wirtschaftslage hat das Geschäft des Automatisierungsspezialisten Festo belastet. 2024 wurde ein Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro erwirtschaftet, wie das Unternehmen aus Esslingen auf der Hannover Messe mitteilte. Das sind 5,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Bereits damals hatte der Maschinenbauer ein Umsatzminus gemeldet. Zum Gewinn äußert sich Festo traditionell nicht.

Die Unsicherheit in der Weltwirtschaft bremsten demnach weiterhin höhere Investitionen bei den Kunden im Maschinen- und Anlagenbau aus. Betroffen seien nahezu alle Branchen und Regionen. Auch die Elektronikindustrie, die ein Wachstumsmotor sei, habe 2024 nicht die erwartete Trendwende gezeigt.

Festo-Chef für 2025 leicht optimistisch

Vorstandschef Thomas Böck gab sich trotz Einbußen zufrieden. Man habe gute Voraussetzungen, weiterzuwachsen, sobald sich die Weltwirtschaft erholte. Eine konkrete Prognose gab Festo nicht ab.

Ende Dezember beschäftigte das Unternehmen, das 2025 sein 100-jähriges Bestehen feiert, rund 20.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Rund 8.200 von ihnen arbeiteten in Deutschland - und damit etwas weniger als ein Jahr zuvor.

Festo ist spezialisiert auf Steuerungs- und Automatisierungstechnik in der Industrie. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Geräte, die mit Druckluft arbeiten, sowie Software- und KI-Lösungen. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Nahrungsmittel-, Auto- und Medizintechnikbranche. Festo ist außerdem in der technischen Bildung aktiv und arbeitet zunehmend an Bioreaktoren, um nachhaltige Lösungen für die Industrie zu entwickeln.