Österreichs Staatsdefizit größer als angenommen

Wien (Reuters) - In Österreich ist das Haushaltsdefizit im vergangenen Jahr stärker gestiegen als bislang angenommen.

Wie die Statistik Austria am Montag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, stieg das Budgetdefizit 2024 auf 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Der öffentliche Schuldenstand erhöhte sich per Ende 2024 um 22,6 Milliarden Euro auf 394,1 Milliarden Euro. Damit entfernte sich Österreich weiter von der 3,0-Prozent-Grenze des Maastricht-Kriteriums der Europäischen Union (EU). Die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS hatten das Defizit für 2024 in der Vorwoche noch mit 4,1 Prozent beziehungsweise 4,0 Prozent des BIP prognostiziert.

"Die anhaltende Wirtschaftskrise schlägt auf die Staatsfinanzen durch und hat das Budgetdefizit im Jahr 2024 auf 4,7 Prozent ansteigen lassen", erklärte die Behörde. Neben dem Rückgang der Wirtschaftsleistung habe insbesondere der Anstieg der Staatsausgaben um 8,8 Prozent zur Verschlechterung der Haushaltslage beigetragen. Haupttreiber seien die gestiegenen Gehälter im öffentlichen Dienst, höhere Pensionszahlungen sowie die Anpassung der Sozialleistungen an die Teuerungsrate gewesen. Die Steuereinnahmen legten hingegen nur um 4,0 Prozent zu. "Ende 2024 war der österreichische Staat mit 42.849 Euro pro Kopf der Bevölkerung verschuldet", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Das wachsende Haushaltsloch setzt nun auch die neue Drei-Parteien-Regierung unter Druck. Ein Überschreiten der Maastricht-Grenze könnte ein EU-Defizitverfahren nach sich ziehen – ein Szenario, das Kanzler Christian Stocker bislang vermeiden wollte. Laut Statistik-Austria-Chef Thomas wurden in der Vergangenheit alle EU-Staaten mit einem vergleichbaren Defizit einem solchen Verfahren unterzogen.

Trotz der angespannten Finanzlage hält die Regierung aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos bisher an ihrem Konsolidierungskurs fest. Der EU-Kommission wurde bislang ein Sparpaket in Höhe von 6,4 Milliarden Euro vorgelegt. Die Ökonomen von Wifo und IHS gehen davon aus, dass Österreich deutlich mehr einsparen muss als bisher angekündigt.

