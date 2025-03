Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH 31.03.2025 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2025 Kursziel: 28,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Konzernergebnis 2024 leicht über unseren Erwartungen In den jüngst von der GESCO SE vermeldeten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 spiegeln sich die widrigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich wider. Infolge der niedrigeren Stahlpreise und Legierungszuschläge drückten dabei vor allem bei Doerrenberg auch Windfall-Losses merklich auf Umsatz und Ertrag. Zudem fiel eine einmalige Ergebnisbelastung von rund 4,8 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf der Doerrenberg-Geschäftsbereiche Gießerei und Stahlwerk an. Durch die - sozialverträgliche - Trennung von diesen beiden defizitären Aktivitäten wird nun aber ab 2025 eine jährliche Entlastung des Konzern-EBIT um einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag erwartet. Darüber hinaus dürfte sich auch die ebenfalls zum Ende des letzten Jahres erfolgte Veräußerung der AstroPlast positiv auf das Margenniveau auswirken. Wie bereits in unserem letzten Research ausgeführt, hat GESCO mit dieser Optimierung des Portfolios unserer Meinung nach eine gute Basis für eine wieder deutlich erfolgreichere Entwicklung im aktuellen Geschäftsjahr gelegt. Auf einen zumindest leichten konjunkturellen Rückenwind lässt dabei die in den letzten Wochen wieder etwas aufgehellte Stimmung in der deutschen Wirtschaft hoffen. Zudem sind die Windfall-Losses bei Doerrenberg um den Jahreswechsel ausgelaufen und die Stahlpreise zuletzt wieder geringfügig gestiegen. Bei einer spürbaren konjunkturellen Belebung könnten hier künftig auch wieder Windfall-Profits anfallen. Darüber hinaus richtet die Unternehmensführung unter dem seit Anfang Oktober 2024 amtierenden CEO Johannes Pfeffer einen verstärkten Fokus auf die nachhaltige Wertsteigerung der GESCO SE im Sinne ihrer Anteilseigner. Die oberste Priorität liegt dabei auf organischem und anorganischem Wachstum, wobei die Profitabilität der einzelnen Gruppengesellschaften auf der Grundlage von Lean Management weiter optimiert wird. Ein zweites wichtiges Instrument zur Wertsteigerung bilden weiterhin Aktienrückkäufe, sofern der GESCO-Anteilsschein - wie aktuell - deutlich unter dem bilanziellen Eigenkapital je Aktie notiert. Dass der Vorstand vor diesem Hintergrund bei der Dividendenpolitik nun ein größeres Gewicht auf - bei entsprechenden Opportunitäten gegebenenfalls auch vollständige - Gewinnthesaurierungen legt, erachten wir auch aus Anlegersicht als positiv. Denn eine Stärkung der finanziellen Ausstattung als Basis für Wachstumsinvestitionen und wertsteigernde Aktienrückkäufe sollte sich für den Anteilseigner mittel- bis langfristig über die Kursentwicklung der GESCO-Aktie deutlich mehr auszahlen als kurzfristige Gewinnausschüttungen. Darüber hinaus begrüßen wir auch die im Rahmen des modernisierten Außenauftritts zum Jahresbeginn 2025 eingeführte neue Segmentstruktur, durch die GESCO die Homogenität innerhalb der einzelnen Sparten und damit auch insgesamt die Transparenz erhöht hat. Auch wenn die Notierung der GESCO-Aktie in den letzten Wochen wieder etwas zugelegt hat, erachten wir das Papier nach wie vor als deutlich unterbewertet. Daher stufen wir den Anteilsschein bei einem leicht auf 28,00 Euro erhöhten Kursziel weiterhin vor allem auch für mittel- bis langfristig orientierte Investoren als klaren "Kauf" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32086.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2108606 31.03.2025 CET/CEST °